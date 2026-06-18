Кондиционеры в бакинских автобусах: почему пассажиры продолжают страдать от жары?

С началом жарких летних дней, с 15 июня, автобусы, курсирующие в Баку, перешли на летний режим работы.

Это означает, что во всех автобусах должны быть включены кондиционеры.

Однако в ряде случаев водители отказываются их включать, ссылаясь на то, что кондиционеры не работают.

Какие меры принимаются в связи с этим?

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили, что, как и каждый год, перед началом летнего сезона перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки, направляется официальное предупреждающее письмо.

«Перевозчикам поручено принять необходимые подготовительные меры. В этом году также, в зависимости от температуры воздуха, им поручено поддерживать системы охлаждения и вентиляции автобусов в технически исправном состоянии и регулировать их работу в соответствии с погодными условиями», - отметили в ведомстве.

В ответ на запрос Bizim.media в ООО BakuBus в свою очередь сообщили, что запуск и управление системами кондиционирования в автобусах осуществляется полностью централизованно.

«У водителей нет возможности самостоятельно включать или отключать эти системы. Для обеспечения комфорта пассажиров регулярно проводится мониторинг соблюдения правил, и в случае выявления любого постороннего вмешательства незамедлительно принимаются необходимые меры», - сообщили в компании.

В ООО Xaliq Faiqoğlu отметили, что в настоящее время более 90% современных автобусов, обслуживающих регулярные маршруты, оснащены исправными кондиционерами.

«Если в течение дня в каком-либо автобусе возникает техническая неисправность, он снимается с линии и направляется на техническое обслуживание», - добавили в компании.