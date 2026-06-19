В Баку женщина продавала туры и исчезла: ее объявили в международный розыск

В Азербайджане в международный розыск объявлена женщина, подозреваемая в мошенничестве под предлогом организации зарубежных туристических поездок.

Как сообщает АПА, в Хатаинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело в отношении Шен Зюльфюгар гызы Фаиды, 1995 года рождения.

По данным следствия, женщина подозревается в завладении денежными средствами граждан путем обмана, предлагая туристические пакеты в зарубежные страны.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемая покинула территорию Азербайджана.

В связи с этим правоохранительные органы объявили ее в международный розыск.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются.