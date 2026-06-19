GEROPHARM получил сертификат «Halal» на препараты для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения - ФОТО

Препараты компании GEROPHARM Sejaro® (тирзепатид), Semavic® (семаглутид) и Semavic Next® (семаглутид), применяемые для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения, получили сертификат «Halal», подтверждающий их соответствие нормам ислама.

Препараты представлены на фармацевтическом рынке Азербайджана и доступны в аптеках по рецепту врача.

Сертификат выдан Международным центром стандартизации и сертификации «Halal» и подтверждает отсутствие в составе препаратов компонентов, запрещенных исламом. Кроме того, производственный процесс также соответствует требованиям исламских норм.

Статус «Halal» присваивается лекарственным средствам только после тщательной проверки состава и технологии производства. Это означает, что препараты не содержат этанол, кровь, клетки и ткани свиного происхождения, а также другие компоненты, не соответствующие требованиям ислама.

В Азербайджане, где соответствие продукции исламским нормам является важным фактором для многих потребителей, наличие сертификата «Halal» предоставляет пациентам дополнительную уверенность при выборе терапии. Это позволяет учитывать не только медицинские показания, но и личные убеждения пациентов при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

В условиях роста распространенности сахарного диабета и ожирения доступность инновационных препаратов, соответствующих нормам ислама, способствует развитию более пациент-ориентированного подхода в здравоохранении и повышению приверженности лечению.

Ранее GEROPHARM получил сертификат «Halal» на линейку инсулинов. Получение сертификата на препараты класса GLP-1 стало очередным шагом компании в расширении доступности современных методов лечения для пациентов, придерживающихся исламских норм.

«Забота о пациенте начинается с уважения к его образу жизни и убеждениям. Поэтому для нас было принципиально важно подтвердить, что препараты Sejaro®, Semavic® и Semavic Next® соответствуют самым строгим нормам ислама. Статус "Halal" является нашей гарантией бережного и честного отношения к каждому пациенту», — отметил генеральный директор GEROPHARM Петр Родионов.

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GEROPHARM — международный производитель биотехнологических препаратов в соответствии со стандартами GxP. Компания выпускает препараты, применяемые в таких областях медицины, как неврология, эндокринология, офтальмология, гинекология и урология. Продукция компании пользуется устойчивым спросом среди международного медицинского сообщества 14 стран мира.

В Азербайджанской Республике компания представлена с 2014 года в лице собственного представительства, обеспечивая развитие долгосрочного сотрудничества с медицинским сообществом и пациентами страны. Сегодня компания продолжает развивать направление терапии сахарного диабета и ожирения, расширяя доступ пациентов к современным биотехнологическим препаратам.

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к Аделии Фархадовой

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Tel.: +994(10) 241 88 43

www.geropharm.ru