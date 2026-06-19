Аргентинская телеведущая извинилась перед Месси и покинула свою должность

В прямом эфире одного из аргентинских интернет-ресурсов разгорелся крупный скандал: 52-летняя актриса и телеведущая Флоренсия Пенья заявила о смерти Хорхе Месси — отца капитана национальной сборной.

Эти сведения стремительно распространились по интернету, однако в скором времени обнаружилось, что новость оказалась вымыслом.

Общественность отреагировала незамедлительно и крайне возмущённо. Администрация канала выступила с официальными извинениями перед Лионелем Месси и его родными, а продюсеры, передавшие ведущей непроверенную информацию, были отстранены от работы. Сама Пенья через свои аккаунты в соцсетях признала, что несёт часть вины, и объявила о решении покинуть проект. Она принесла извинения домочадцам футболиста за пережитый ими ужас, выразила глубокое сожаление и стыд от того, что невольно причинила боль. Ведущая также пояснила, что ложные данные были предоставлены ей в ходе стрима продюсерской группой программы как достоверные, и она не усомнилась в их правдивости. Тем не менее она взяла на себя долю ответственности за случившееся и заявила, что отстраняется от эфиров и завершает своё участие в передаче, вновь попросив прощения за совершённую ошибку.

Данный неприятный эпизод развернулся на фоне и без того непростой эмоциональной обстановки, связанной с Месси. Ранее, во время встречи с Алжиром, где аргентинец оформил хет-трик, Лионель не сдержал слёз после первого забитого мяча. Позднее в беседе с прессой он пояснил, что его эмоции не были вызваны ни чемпионатом мира, ни игровыми результатами.