Иран пригрозил ответом при нарушении меморандума США

Совет национальной безопасности Ирана заявил о наличии плана ответных мер в случае нарушения Соединенными Штатами меморандума, подписанного между Вашингтоном и Тегераном, передает государственный телеканал IRIB.

"В случае любого отклонения или нарушения со стороны Соединенных Штатов будет предпринят ответный удар в соответствии с заранее определенным планом", - говорится в заявлении.

"Иран не успокоится, пока не будут восстановлены все права иранского народа", - подчеркнул Совет национальной безопасности.

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании Ирана и США, состоящий из 14 пунктов. Он был опубликован как ведущими американскими, так и иранскими СМИ.

Ранее в пятницу в МИД Швейцарии заявили, что переговоры США и Ирана, которые должны были пройти в Бюргенштоке, не состоятся.

"Переговоры между США и Ираном, запланированные на пятницу по имплементации соглашения, состоящего из 14 пунктов, (...) были отменены", - пишет Guardian со ссылкой на заявление швейцарского внешнеполитического ведомства.

Представитель Белого дома сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет в пятницу в Швейцарию для переговоров по реализации меморандума о взаимопонимании с Ираном.

При этом представитель добавил, что США "с нетерпением ожидают скорейшего начала технических переговоров". Он отметил, что планы технических переговоров еще не согласованы, и делегация США готова отбыть при первой же возможности.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным Ираном и США на этой неделе, обе стороны должны в течение 60 дней провести технические переговоры, в частности, о судьбе иранской ядерной программы, чтобы достичь окончательного мирного соглашения. Этот 60-дневный срок, по словам Вэнса, стартовал в четверг 18 июня. Американские СМИ в этом контексте отметили, что таким образом предельный срок итогового договора сторон - 17 августа.

Глава Пентагона Пит Хегсет накануне также предупредил, что "Соединенные Штаты возобновят военные действия и вновь введут блокаду против Ирана, если тот не выполнит свои обязательства по соглашению с США". Он указал, что позиция США направлена на обеспечение выполнения соглашения, в том числе по иранской ядерной программе.

Источник: INTERFAX.RU