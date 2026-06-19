На таможне с начала года выявлено 1072 правонарушения по подакцизным товарам

В результате мероприятий, проведенных Отделом оперативно-розыскной деятельности и дознания Главного таможенного управления по подакцизным товарам с 1 января 2026 года по сегодняшний день, было выявлено 1072 факта правонарушений.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил сотрудник Отдела оперативно-розыскной деятельности и дознания Главного таможенного управления по подакцизным товарам Орхан Султанов.

Он отметил, что из зарегистрированных случаев 4 носят характер незаконного оборота и являются уголовными преступлениями, а 1068 - квалифицируются как административные правонарушения. В частности, в одном случае было обнаружено 308,30 карата ограненных бриллиантов, не задекларированных таможенному органу. Кроме того, в трех случаях было выявлено в общей сложности 73 840 штук сигарет, которые подлежали обязательной маркировке, но не были маркированы.

Гафар Агаев