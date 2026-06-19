Турция заявила о готовности содействовать разминированию Ормузского пролива

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что его страна готова выполнять задачи по разминированию в Ормузском проливе.

«События в этом регионе напрямую влияют не только на региональную, но и на глобальную безопасность. Турция приветствует достигнутое между США и Ираном соглашение о прекращении огня. Мы готовы оказать поддержку в разминировании Ормузского пролива в случае такой необходимости», — сказал он турецким журналистам в Брюсселе, где принял участие в совещании министров обороны альянса. Министра цитирует телеканал A Haber.

Гюлер также заявил, что Турция как страна, вносящая вклад в региональную и глобальную безопасность, готова оказать необходимую поддержку инициативам, направленным на обеспечение морской безопасности и безопасности судоходства в рамках международного права.

«Турция благодаря своему расположению на южном фланге НАТО является одним из ведущих союзников, непосредственно противодействующих региональным угрозам, а также вносит значительный вклад в альянс благодаря своей растущей мощи. Сегодняшняя ситуация в сфере безопасности показывает, что южный фланг является не только периферийной, но и центральной проблемой безопасности», — сказал министр.