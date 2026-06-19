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Президент Азербайджана вручил орден «Достлуг» Курбану Курбанову - ФОТО

First News Media12:28 - Сегодня
Президент Азербайджана вручил орден «Достлуг» Курбану Курбанову - ФОТО

19 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял известного общественно-политического деятеля Республики Дагестан Российской Федерации Курбана Курбанова и вручил ему орден «Достлуг».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый Курбан Сеидович, Вы недавно отметили юбилей. Я, в первую очередь, поздравляю Вас с этим знаменательным событием. Желаю Вам, Вашим близким, всей Вашей семье благополучия, счастья, всего самого доброго.

Ваша семья по праву пользуется большим уважением и в Азербайджане, и в Дагестане. Незабываемые встречи с аксакалом, Вашим отцом покойным Сеидом Джемаловичем навсегда у меня в памяти. Конечно, мы с Вами хорошо помним о дружбе Сеида Джемаловича с Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевичем. Их близкие, доверительные отношения были примером дружбы, братства. И в тяжелое время для Азербайджана мы всегда чувствовали поддержку наших дагестанских братьев.

Когда я уже стал Президентом, Вы помните, с Сеидом Джемаловичем неоднократно мы встречались, вот в этой же комнате, награды вручали. Все это в памяти, и это общая история. Наша общая история. И в целом Азербайджан и Дагестан связывают как общая история, так и тесные родственные узы, общая география, и, уверен, общее будущее. И тесные отношения между народами Азербайджана и Дагестана – это важный фактор стабильности, развития, процветания на Кавказе.

И Сеид Джемалович, и Вы, как его достойный продолжатель, всегда делали и делаете очень много для того, чтобы еще больше сблизить наши народы, внести вклад в поступательное развитие экономик наших регионов и, в целом, отношения между людьми – важный фактор общей системы безопасности и стабильности.

Говоря об аксакалах, не могу не вспомнить и моего деда Азиза Алиева, человека, который в трудное время для Дагестана, для дагестанцев возглавил республику в годы Великой Отечественной войны и очень много сделал для того, чтобы дагестанцы не подверглись репрессиям и депортациям, как, к сожалению, многие другие народы Северного Кавказа. Я знаю, что память об Азизе Алиеве очень дорога в Дагестане, и его вклад в развитие, а самое главное, – то, что он возглавлял республику в тяжелейший период войны и оставил очень добрый след, это, конечно, предмет гордости для нас и для меня как его внука.

Вот у меня в этой комнате стоит скульптура. Эта скульптура стояла в кабинете Азиза Алиева в Махачкале. И дагестанцы ее сохранили и некоторое время назад подарили мне. У меня ни в этой комнате, ни в других рабочих кабинетах никаких скульптур нет, только одна. Вот это память о деде, которого, к сожалению, я не помню, но которого помнит память историческая - и азербайджанцев, и дагестанцев. Так что нас очень многое сближает, и еще раз хочу сказать: укрепление братских отношений между народами Дагестана и Азербайджана во многом зависит от поступательного развития всего кавказского региона.

Я очень рад лично сегодня Вас поздравить, я уже передавал свое поздравление и издал указ о награждении Вас высоким государственным орденом - орденом «Достлуг», и хочу сейчас лично Вам этот орден вручить.

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Глава государства вручил орден Курбану Курбанову.

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Курбан Курбанов сказал: «Я очень тронут, Ильхам Гейдарович, Вашим вниманием и той высокой наградой, которой Вы награждали в первую очередь моего отца, моего брата, и уже меня наградили. Мы всегда будем это ценить, дорожить той искренней дружбой, которая была между, Вы правильно сказали, Гейдаром Алиевичем и Сеидом Джемаловичем».

Курбан Курбанов отметил, что искренние отношения между его отцом и Великим лидером имели историческое значение с точки зрения укрепления дружбы между Азербайджаном и Российской Федерацией, а также Дагестаном. Он подчеркнул, что в Дагестане с большим уважением чтут память известного государственного деятеля Азиза Алиева.

Курбан Курбанов сказал: «Вы знаете, дагестанцы очень чтут и помнят Азиза Алиева. Есть красивый, хороший, большой памятник в Махачкале Азизу Алиеву. Есть много улиц, названных его именем. Это история, ее никто не может скрыть, и о ней всегда открыто все говорят и ею гордятся.

Гость с удовлетворением вспомнил свои встречи и встречи своего отца с Общенациональным лидером и главой нашего государства. Подчеркнув, что в Дагестане всегда с глубоким уважением относятся к памяти Великого лидера, Курбан Курбанов рассказал о проделанной работе по увековечению имени гениальной личности, отметил открытие Центра Гейдара Алиева при Дербентском филиале Азербайджанского государственного экономического университета и участие руководства Дагестана в этом мероприятии.

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