«Сильная Армения» требует аннулировать результаты выборов

Оппозиционный блок "Сильная Армения" обратился в конституционный суд с требованием аннулировать итоги парламентских выборов 7 июня, сообщила представитель блока Марианна Каграманян.

"Девятнадцатого июня представитель блока "Сильная Армения" Арам Вардеванян подал в конституционный суд заявление с требованием о признании недействительными результатов выборов в Национальное собрание 7 июня. Блок, ссылаясь на массовые и организованные нарушения, совершенные властями, требует признать недействительным решение ЦИК от 14 июня "О результатах выборов в Национальное собрание Республики Армения", аннулировать результаты выборов, либо назначить второй тур выборов", - написала Каграманян в соцсети Facebook.