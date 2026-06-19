В Азербайджане продлили срок регистрации на прием в лицеи и гимназии

Срок регистрации на прием в лицеи и гимназии с учетом многочисленных обращений продлен до 15:00 21 июня.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Институте образования.

Для регистрации родителям или законным представителям необходимо в личном кабинете выбрать раздел "Разместить запрос", затем нажать кнопку "Прием через централизованный экзамен" и указать экзаменационный центр и соответствующие данные.

Прием в лицеи и гимназии проводится один раз в год до начала учебного года для учащихся, зарегистрированных через систему "Электронное перемещение учащихся" и получивших право на участие в экзамене.

Экзамен включает задания по языку обучения и математическому мышлению. Учащиеся, набравшие проходной балл, допускаются к этапу выбора. Выбор лицея проводится в два этапа или три этапа.