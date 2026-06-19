Лукашенко подарили необычную телочку

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса «Яченка» компании «БелИнтерГен-агро» в Узденском районе подарили корову джерсейской породы по кличке Муся.

Об этом сообщило агентство БелТА.

Одним из основных направлений работы предприятия является племенное животноводство. В компании преимущественно разводят голштинскую породу, однако также начали заниматься джерсейскими коровами. Именно представительницу этой породы вручили главе государства.

Джерсейские коровы относятся к молочному направлению и отличаются небольшими размерами. Их молоко содержит повышенное количество жира и белка, включая белок А2. Кроме того, благодаря меньшему весу таким животным требуется меньше корма. Суточный удой может достигать 30 литров.

Как отмечает БелТА, разведение джерсейской породы на предприятии началось с одной коровы, которую также звали Муся. Она прожила 11 лет. Новую рыжую буренку, подаренную Лукашенко, назвали так же.

В марте этого года президенту Белоруссии уже дарили корову, которая на тот момент ожидала потомство. Тогда Лукашенко заверил, что в его хозяйстве животному обеспечат хороший уход.

В личном хозяйстве белорусского лидера содержатся различные сельскохозяйственные животные и птицы, в том числе коровы, лошади, козы, страусы, индюки, китайские и обычные куры, гуси и кролики. Кроме того, на ферме живут кошки и собаки, среди которых лабрадор, лайки и шпиц по кличке Умка.