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В Азербайджане будет применяться новая модель финансирования дошкольного образования

First News Media15:33 - Сегодня
В Азербайджане будет применяться новая модель финансирования дошкольного образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о применении модели финансирования, основанной на партнерстве между родителями, государством и частным сектором в сфере дошкольного образования.

В целях расширения охвата в сфере дошкольного образования на основе альтернативных моделей образования и финансирования, глава государства постановил:

- Применить в сфере дошкольного образования модель финансирования, основанную на партнерстве между родителями, государством и частным сектором.

- Обеспечить государственную поддержку финансирования по модели финансирования, основанной на партнерстве между родителями, государством и частным сектором в сфере дошкольного образования, за счет целевых средств, предусмотренных для Министерства науки и образования Азербайджана в государственном бюджете на соответствующие годы.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок утвердить порядок применения модели финансирования, основанной на партнерстве между родителями, государством и частным сектором в сфере дошкольного образования, и проинформировать об этом Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Министерству науки и образования поручено на каждый последующий финансовый год определять объем целевых средств, необходимых для применения модели финансирования, основанной на партнерстве между родителями, государством и частным сектором в сфере дошкольного образования, по согласованию с Министерством финансов АР.

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