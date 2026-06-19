Минсельхоз Грузии опроверг сообщения о реэкспорте армянской продукции в Россию

Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии опровергло информацию о том, что армянская сельхозпродукция, в частности клубника, поставляется в Россию через территорию страны.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Ранее издание «Грапарак» писало, что в армянских официальных кулуарах хвастают тем, что вывозят местную клубнику в Грузию, а оттуда экспортируют её в Россию под видом турецкой. Этот маршрут якобы работает для экспорта клубники из теплиц, связанных с семьёй мэра Еревана Тиграна Авиняна.

«Распространение такого рода информации носит спекулятивный характер и не только не соответствует реальности, но и бросает тень на экономические отношения обеих стран», — говорится в заявлении ведомства.

Грузинская сторона выражает глубокую обеспокоенность подобными грубыми формами политической борьбы в соседней стране и вовлечением Грузии во внутриполитические разборки.

15 мая Россельхознадзор заявил о намерении провести инспекцию ряда армянских предприятий, поставки продукции которых ранее были приостановлены в Россию. Причиной стали подозрения во ввозе фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения. 22 мая было заявлено об ограничении на ввоз цветов. По итогам проверок, проведенных совместно с Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении, для двух предприятий ограничения были сняты, для остальных подводятся итоги проверок.

30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники происхождением и отправлением из Армении. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов – вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов – и винограда из Армении. С 3 июня введены временные ограничения на ввоз из Армении семечковых плодов (яблок и груш), баклажанов, картофеля и сухофруктов.

Отметим, что до указанных выше ограничений, более 90% экспорта сельскохозяйственной продукции из Армении приходилось на Россию.

Источник: Sputnik Армения