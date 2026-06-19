 Минсельхоз Грузии опроверг сообщения о реэкспорте армянской продукции в Россию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Минсельхоз Грузии опроверг сообщения о реэкспорте армянской продукции в Россию

First News Media15:50 - Сегодня
Минсельхоз Грузии опроверг сообщения о реэкспорте армянской продукции в Россию

Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии опровергло информацию о том, что армянская сельхозпродукция, в частности клубника, поставляется в Россию через территорию страны.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Ранее издание «Грапарак» писало, что в армянских официальных кулуарах хвастают тем, что вывозят местную клубнику в Грузию, а оттуда экспортируют её в Россию под видом турецкой. Этот маршрут якобы работает для экспорта клубники из теплиц, связанных с семьёй мэра Еревана Тиграна Авиняна.

«Распространение такого рода информации носит спекулятивный характер и не только не соответствует реальности, но и бросает тень на экономические отношения обеих стран», — говорится в заявлении ведомства.

Грузинская сторона выражает глубокую обеспокоенность подобными грубыми формами политической борьбы в соседней стране и вовлечением Грузии во внутриполитические разборки.

15 мая Россельхознадзор заявил о намерении провести инспекцию ряда армянских предприятий, поставки продукции которых ранее были приостановлены в Россию. Причиной стали подозрения во ввозе фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения. 22 мая было заявлено об ограничении на ввоз цветов. По итогам проверок, проведенных совместно с Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении, для двух предприятий ограничения были сняты, для остальных подводятся итоги проверок.

30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники происхождением и отправлением из Армении. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов – вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов – и винограда из Армении. С 3 июня введены временные ограничения на ввоз из Армении семечковых плодов (яблок и груш), баклажанов, картофеля и сухофруктов.

Отметим, что до указанных выше ограничений, более 90% экспорта сельскохозяйственной продукции из Армении приходилось на Россию.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
187

Актуально

Мнение

Стратегический взгляд на будущее: Азербайджан укрепляет статус центра крупных ...

Политика

В Азербайджане утверждены размеры должностных окладов сотрудников дипслужбы

Общество

В эти дни в Баку усилится ветер 

Xроника

В Азербайджане будет применяться новая модель финансирования дошкольного ...

В мире

Минсельхоз Грузии опроверг сообщения о реэкспорте армянской продукции в Россию

КСИР заявил о готовности к новым боевым действиям

Лукашенко подарили необычную телочку

Во Франции решили экстрадировать в Румынию внука Кароля II

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Пассажирка рейса Москва-Нахчыван попыталась открыть дверь самолета, перепутав её с туалетом

Пашинян отправляет Анну Акопян в США в качестве первой леди

США объявили о заключении мирного соглашения с Ираном, Тегеран пока не подтвердил

Трамп: условия сделки с Ираном искажены в СМИ

Последние новости

Председатель Группы ИБР: в Баку подписано 67 соглашений на $6 млрд

Сегодня, 16:23

Азербайджан и ICCROM расширяют сотрудничество

Сегодня, 16:15

В Азербайджане утверждены размеры должностных окладов сотрудников дипслужбы

Сегодня, 15:58

В эти дни в Баку усилится ветер 

Сегодня, 15:55

Минсельхоз Грузии опроверг сообщения о реэкспорте армянской продукции в Россию

Сегодня, 15:50

В Азербайджане вводится 50%-я субсидия на подключение к электросети строительных объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения

Сегодня, 15:43

Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты завоевали золото и бронзу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:40

В Азербайджане будет применяться новая модель финансирования дошкольного образования

Сегодня, 15:33

В Азербайджане резко подешевели яйца - ПРИЧИНА - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:24

КСИР заявил о готовности к новым боевым действиям

Сегодня, 15:15

УМК назвало адреса проведения в Азербайджане акции по сдаче крови

Сегодня, 14:55

Депутат Милли Меджлиса призвала внедрить европейскую практику посадки-высадки пассажиров такси

Сегодня, 14:40

Состоялась официальная презентация Botanica Residence: гармония природы и городской жизни - ФОТО

Сегодня, 14:03

Погода на субботу: В Баку ожидается до 38 градусов тепла 

Сегодня, 14:02

Президент Азербайджана утвердил поправки в закон о дипломатической службе

Сегодня, 13:57

Лукашенко подарили необычную телочку

Сегодня, 13:55

Во Франции решили экстрадировать в Румынию внука Кароля II

Сегодня, 13:49

Ильхам Алиев: «У меня ни в этой комнате, ни в других рабочих кабинетах никаких скульптур нет, только одна» - ФОТО

Сегодня, 13:43

В Азербайджане намерены законодательно закрепить требования к школьной форме

Сегодня, 13:34

Subway выходит на рынок Азербайджана: руководство EMEA о новом рынке бренда - ФОТО

Сегодня, 13:32
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02