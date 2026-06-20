МИД Азербайджана сделал заявление в связи со Всемирным днем беженцев

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление в связи со Всемирным днем беженцев, который отмечается 20 июня. В публикации ведомство выразило солидарность с миллионами людей во всем мире, которые сталкиваются с потерей домов, неопределенностью и лишениями.

В МИД подчеркнули: "20 июня - во Всемирный день беженцев - мы выражаем свою солидарность с миллионами беженцев и лиц, насильственно перемещенных по всему миру, которые продолжают сталкиваться с огромными трудностями, неопределенностью, потерей домов и средств к существованию.



Для Азербайджана вопрос вынужденного перемещения имеет особое значение. В результате агрессии и оккупации азербайджанских территорий более миллиона азербайджанцев стали беженцами и внутренне перемещенными лицами, пережив десятилетия перемещений и лишений. Права этих людей были серьезно нарушены, а их дома, общины и культурное наследие разрушены.



Сегодня, после восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, страна реализует беспрецедентную программу реконструкции и реабилитации на бывших оккупированных территориях. В рамках Программы «Великое возвращение» бывшие внутренне перемещенные лица постепенно возвращаются на родину в условиях безопасности, достоинства и защищенности, восстанавливая свою жизнь и общины после многих лет скитаний.



Азербайджан по-прежнему привержен поддержке международных усилий, направленных на устранение коренных причин вынужденного перемещения населения, содействие поиску долгосрочных решений для беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также соблюдение норм и принципов международного права.



В этот Всемирный день беженцев мы чтим стойкость и мужество беженцев и внутренне перемещенных лиц во всем мире и подтверждаем нашу приверженность обеспечению того, чтобы все насильственно перемещенные лица однажды смогли вернуться домой и жить в мире, достоинстве и процветании."