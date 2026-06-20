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Спорт

Сын Плющенко ответил на хейт из-за перехода в сборную Азербайджана

First News Media23:28 - 20 / 06 / 2026
Сын Плющенко ответил на хейт из-за перехода в сборную Азербайджана

13-летний российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, впервые отреагировал на критику в свой адрес, связанную с получением спортивного гражданства Азербайджана.

Спортсмен отметил, что полностью готов к подобной реакции.

«Честно, мне все равно. Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили – значит, никакого внимания ко мне нет. Причем, писали всякую ерунду. Если вам не нравится, не смотрите. Я был готов к этому, меня хейтят с рождения», — цитирует слова фигуриста «Спорт-Экспресс».

Плющенко-младший добавил, что друзья и близкие отнеслись к его решению с пониманием. В частности, исполнитель Дима Билан поддержал спортсмена, отметив, что его не за что критиковать, так как юный фигурист просто хочет выступать на международной арене. Ранее Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход 13-летнего Александра в азербайджанскую сборную сроком на пять лет.

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