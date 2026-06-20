Флора Керимова выписана из больницы

Народная артистка Азербайджана Флора Керимова сегодня была выписана из больницы, где проходила лечение.

Об этом сообщил её помощник Али Давуд.

«Состояние здоровья Флоры ханум хорошее. Поскольку лечение дало положительные результаты, по решению врачей она была выписана домой», — отметил он.

Напомним, народная артистка Азербайджана Флора Керимова была госпитализирована из-за возникших проблем со здоровьем. Процесс лечения артистки был взят под контроль президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Источник: АПА

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