МЧС призвало граждан соблюдать меры безопасности из-за ухудшения погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемой в Азербайджане неустойчивой погодой и осадками.

Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, начиная с вечера 24 июня и до 29 июня в отдельных районах страны ожидаются интенсивные осадки, кратковременные селевые потоки на некоторых горных реках, а также грозы.

В связи с этим министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности.

Так, для защиты от селевых потоков и наводнений, которые могут быть вызваны сильными осадками, рекомендуется держаться подальше от территорий, подверженных риску селей и подтоплений. В случае возникновения такой опасности следует незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность.

Кроме того, во избежание опасности, связанной с ударами молнии, необходимо отключить электрические приборы от сети, не пользоваться телефонами (стационарными, мобильными, таксофонами и др.), находясь на открытой местности не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а выбирать для укрытия относительно низкие места. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стёкла и дождаться окончания грозы.

«Помните, что пренебрежение правилами безопасности представляет угрозу для жизни! В случае опасности звоните по номеру 112» - отмечается в обращении МЧС.