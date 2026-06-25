Эрдоган сможет в третий раз баллотироваться в президенты в 2028 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет в третий раз подряд баллотироваться на этот пост на выборах 2028 года в исключительном порядке, который определен конституцией.

Об этом сообщил агентству Anadolu главный советник турецкого лидера и зампред Совета по правовой политике администрации президента Мехмет Учум.

Он пояснил, что плановой датой следующих выборов парламента и президента необходимо считать 7 мая 2028 года, а не 14 мая, как утверждают некоторые обозреватели и аналитики. "Выборы должны состояться до окончания пятилетнего срока [полномочий президента и парламента]. Поскольку последние всеобщие выборы состоялись 14 мая 2023 года, следующие состоятся в воскресенье, предшествующее 14 мая 2028 года. То есть 7 мая 2028 года", - отметил Учум.

Он напомнил, что в настоящее время обсуждается вариант проведения выборов в более раннюю дату - 16 апреля 2028 года. "Предлагаемая нами дата 16 апреля 2028 года не является "досрочными выборами" в политическом и социальном смысле. Это просто перенос запланированных выборов на три недели раньше. Это решение принимает парламент и не за три недели до выборов, а может его принять в период с 9 по 15 февраля 2028 года", - сообщил советник президента.

В таком случае, по его словам, конституция дает Эрдогану, который уже находится на посту непрерывно два максимальных срока подряд, юридическое право в третий раз выдвинуть свою кандидатуру. "Конституция устанавливает ограничение на два президентских срока. Существует одно исключение из этого правила: если парламент принимает решение о проведении новых выборов во время второго президентского срока, то лицо, отслужившее два срока, может баллотироваться в третий раз. Юридически это называется исключительным выдвижением кандидатуры. Конституция прямо говорит об этом", - сказал он.

При этом Учум призвал правильно понимать такую ситуацию, которая может сложиться, если выборы будут передвинуты на более ранний срок, и не пытаться искать в этом попыток манипулирования текстом конституции. Он также напомнил, что практика переноса даты голосования на несколько недель уже применялась в Турции в предыдущие годы, и это не означало проведения досрочных выборов. Соответствующее решение парламента, по его словам, "не обязано быть связано с какими-либо исключительными обстоятельствами" или экстренной ситуацией в стране.

"Можно с уверенностью ожидать, что следующие всеобщие выборы состоятся в запланированные сроки в 2028 году, но будут перенесены на немного более раннюю дату. Эти выборы дадут нашему президенту Эрдогану возможность баллотироваться на пост в последний раз в соответствии с положением в конституции", - сказал он.

Источник: ТАСС