 Пострадавший при взрыве в Монако Вадим Ермолаев: кто он и почему о нем говорят - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Пострадавший при взрыве в Монако Вадим Ермолаев: кто он и почему о нем говорят - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:40 - Сегодня
Пострадавший при взрыве в Монако Вадим Ермолаев: кто он и почему о нем говорят - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В результате взрыва, который произошел вечером 29 июня возле жилого дома в Монако, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Взрыв прогремел незадолго до 21:00 по местному времени на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, недалеко от границы с Францией. Правительство Монако официально сообщило о как минимум трех раненых. Взрослых пострадавших госпитализировали в больницу Пастера в Ницце, подростка – в детскую больницу Ленваля.

Французские СМИ пишут, что пострадали члены одной семьи: мужчина и женщина в возрасте 50–60 лет и 13-летний подросток. Речь идет о Вадиме Ермолаеве и его жене, по словам двух источников «Украинской правды» в деловых кругах. 

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города. Благодаря Ермолаеву появились такие объекты, как «Мост-Сити», Cascade Plaza, «Босфор», Enigma, «Призма» и другие. Создатель и инвестор Катеринославского бульвара и бульвара «Южного». Компания бизнесмена также строила в Днепре 54-этажный комплекс «Брама».

23 декабря 2023 года Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Вадима Ермолаева, а также еще 50 физических лиц и 134 компаний сроком на 10 лет. Среди компаний, подпадающих под санкции, – «Алеф-Виналь-Крым», которая в настоящее время объединяет крымские активы одного из крупнейших украинских производителей алкоголя – группы «Алеф-Виналь».

Эта компания известна как производитель вин под брендами «Золотая Амфора» и Villa Krim, коньяков Klinkov и «Жан-Жак», а также водки GreenDay. СБУ объясняла это деятельностью его алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму, где связанные компании, по версии службы, платили налоги в бюджет РФ.

В 2021 году Ермолаев занимал 45-е место в списке самых богатых людей по версии Forbes Ukraine.

Взрыв произошел в тот момент, когда люди входили в здание. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, оставившего рюкзак у входа в здание. После этого он пешком скрылся в направлении французского города Босолей. Сейчас следствие выясняет, были ли пострадавшие непосредственной целью нападения. 

Источник: Forbes Ukraine

14:12

Мужчина, пострадавший при взрыве в Монако, получил ожоги и ранения осколками бомбы, его спутница лишилась ног, сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на источники.

При взрыве женщине частично оторвало ноги, ее срочно доставили в больницу и провели ампутацию, утверждает издание.

Также о лежавшей у лестницы после взрыва женщине без ног пишет BFMTV.

Неопознанный молодой человек, также пострадавший при взрыве, был госпитализирован. Его отбросило взрывной волной, он получил ожоги и ушибы.

По данным Nice-Matin и Le Figaro, среди пострадавших — украинский олигарх Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями Украины. Le Figaro пишет, что Ермолаев в момент взрыва находился в многоквартирном доме вместе со своей сожительницей и сыном. 

Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил BFMTV, что помимо троих пострадавших, о которых было известно изначально, госпитализированы еще четыре человека.

Взрыв произошел 29 июня на улице Преподобного отца Луи Фролла, находящейся на границе с Францией. По предварительным данным Управления общественной безопасности, видеокамеры зафиксировали, как неизвестный оставил на месте происшествия рюкзак, сдетонировавший после того, как к нему подошли люди, передает BFMTV.

По данным местных властей, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что перед взрывом подозреваемый оставил сумку или коробку со взрывным устройством, вероятно, начиненным болтами и дробью, в вестибюле жилого дома, а затем скрылся пешком в направлении Франции. Выезды из Монако заблокированы.

Это первый подобный инцидент в княжестве, сказал госминистр Кристоф Мирман. Он сначала заявил, что речь, вероятно, идет о теракте, однако позднее изменил формулировку на "преднамеренный взрыв".

При оказании помощи пострадавшим и обеспечении безопасности места взрыва были задействованы полсотни пожарных и более 80 сотрудников сил безопасности.

В 2021 году издание Forbes Украина включило бизнесмена и инвестора Вадима Ермолаева в список 100 богатейших украинцев, оценив его состояние в 220 млн долларов. В 2019 году он отказался от украинского гражданства, получив гражданство Кипра. В 2023 году Киев ввел в отношении Ермолаева персональные санкции.

Источники: DW, РБК

08:43

Князь Монако Альбер II осудил первый в истории Монако теракт, в результате которого пострадали несколько человек, включая украинского олигарха Вадима Ермолаева.

29 июня СМИ сообщили о взрыве в подъезде жилого дома в Монако в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По словам государственного министра (главы правительства) страны Кристофа Мирмана, произошедшее является первым в истории княжества случаем теракта.

"Взрыв, произошедший <...> в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества", - говорится в официальном заявлении Княжеского дворца Монако.

Альбер II отметил "выдающуюся работу" сил общественной безопасности, а также выразил соболезнования пострадавшим, их близким и местным жителям, которых затронул теракт: "Княгиня Шарлен, моя семья и я сам хотим выразить им всем наше глубокое сострадание и неизменную поддержку".

Источник: ТАСС

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