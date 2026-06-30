МИД Катара: Прямых встреч между делегациями США и Ирана в Дохе не планируется

Прямых встреч между делегациями США и Ирана в Дохе не планируется, заявил представитель МИД Катара.

Уточняется, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер обсудят с посредниками в Дохе ход переговоров с Ираном и ситуацию в Ливане.

Представитель МИД Катара также сообщил, что ситуация в Ормузском проливе и ядерная программа Тегерана остаются главными темами на переговорах США и Ирана.

Источник: ТАСС