В Баку ожидается до 31 градуса тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Однако ночью в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщает 1news.az, об этом передает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 18–21° тепла, днем - 26–31° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 65–70%, днем - 40–45%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки могут принять интенсивный характер, прогнозируются грозы, град, а ночью в ряде районов дожди усилятся. Ближе к вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Умеренный восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17–21° тепла, днем - 28–33° тепла, в горах ночью - 8–13° тепла, днем - 17–22° тепла, местами до 24–28° тепла.