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МИД Катара не видит прогресса в вопросе разморозки иранских активов

First News Media15:40 - Сегодня
МИД Катара не видит прогресса в вопросе разморозки иранских активов

Стороны непрямых американо-иранских переговоров пока не достигли прогресса в вопросе разморозки иранских активов на сумму $6 млрд.

Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Вопрос о переводе средств <...> зависит от согласия сторон и хода переговоров, чего, конечно, пока не произошло», — сказал он на брифинге.

Дипломат напомнил, что речь идет о средствах, которые должны были быть переведены в рамках соглашения Ирана и США 2023 года для использования в гуманитарных целях. «Катар не является владельцем этих средств, он лишь выполняет роль финансового посредника для управления ими», — пояснил аль-Ансари.

Источник: ТАСС

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