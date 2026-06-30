«Поехала в Харьков за дипломом...» - Горький конец 23-летней Фатимы - ОБНОВЛЕНО

Вчера Россия нанесла ракетный и беспилотный удар по Харькову, Украина.

Во время инцидента погибла 23-летняя Фатима Гусейнова, студентка шестого курса Харьковского медицинского университета.

Пресс-секретарь Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Галиб Османлы сообщил Modern.az, что Фатима Гусейнова, которая погибла, вернулась в Азербайджан 4 года назад и поехала в университет, чтобы подписать документы.

"Фатима Гусейнова вернулась в Азербайджан после начала войны, когда училась на втором курсе университета. В последующие годы она продолжила обучение в онлайн-формате и успешно сдала все экзамены.

После окончания последнего курса университета она снова поехала в Харьков около месяца назад, чтобы выполнить необходимые процедуры, связанные с выпуском, включая подписание документов. В течение этого времени студентка, которая оставалась у своих родственников, в последний раз вышла из дома, чтобы пойти в университет. Фатима Гусейнова рассталась со своей однокурсницей после завершения дел в университете. Вскоре после этого она трагически погибла во время атаки беспилотников на город", - сказал он.

Г. Османлы добавил, что тело Фатимы Гусейновой будет доставлено на родину в ближайшие дни:

"В настоящее время родственники покойной и консульство Азербайджана в Украине проводят соответствующие работы по доставке ее тела в Азербайджан. Тело Фатимы Гусейновой будет доставлено на родину в ближайшие дни".

2026/06/29 23:56

В Харькове (Украина) в результате бомбового удара по улице возле железнодорожного вокзала погибла 23-летняя девушка.

Студентка Харьковского национального медицинского университета Фатима Гусейнова погибла в результате бомбового удара по Холодногорскому району Харькова.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает Харьковский национальный медицинский университет.