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В бельгийский суд подан иск против Банка России

First News Media14:55 - Сегодня
В бельгийский суд подан иск против Банка России

Бельгийский депозитарий Euroclear подал иск к Центробанку России в Брюссельский коммерческий суд, пишет The Brussels Times со ссылкой на бельгийскую газету L’Echo.

В середине мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании 18,17 трлн руб. убытков. При этом на рассмотрение суду потребовалось чуть более пяти месяцев. ЦБ обратился в суд в декабре 2025 года. Регулятор требовал взыскать с Euroclear убытки, причиненные блокировкой международных резервов России, размещенных на счетах депозитария.

Позднее Euroclear подал апелляционную жалобу в Арбитражный суд Москвы по делу о взыскании средств по иску Центробанка.

В своем иске Euroclear утверждает, что российский суд не был уполномочен рассматривать данное дело.

Юрист депозитария назвал процесс «несправедливым». Euroclear подчеркивает, что только бельгийский суд вправе рассматривать данное дело.

Пресс-служба Центробанка сообщила, что регулятор осведомлен об иске Euroclear и вырабатывает стратегию и тактику защиты в суде.

После введения санкций Евросоюза в феврале 2022 года значительная часть российских золотовалютных резервов оказалась заблокирована. Euroclear — крупнейший держатель таких денежных остатков. Российские власти неоднократно заявляли, что рассматривают заморозку этих активов как нарушение имущественных прав государства.

В обосновании иска Банк России указывал, что с 28 февраля 2022 года Euroclear лишил регулятора возможности распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами и доходами по ним. Действия депозитария, следовавшего санкциям Евросоюза, ЦБ расценивал как недобросовестное поведение и злоупотребление правом.

Источник: РБК

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