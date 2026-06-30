Этим лицам в течение 3 лет ежемесячно будет выплачиваться пособие

Лица, переселенные на освобожденные территории, обеспеченные государством жилой площадью либо отказавшиеся от предложенного жилья, лишаются статуса вынужденных переселенцев, однако в течение 3 лет они будут охвачены мерами социальной защиты.

Как передает 1news.az, об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Вугар Байрамов.

Он отметил, что предлагаемые изменения в Закон «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев» были приняты в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса:

«Все льготы, предусмотренные в настоящее время для бывших вынужденных переселенцев, сохранятся за ними в течение 3 лет после того, как государство обеспечит их жильем. Согласно правилам Кабинета Министров, на каждого члена семьи, имеющего статус вынужденного переселенца и право на получение пособия, выплачивается ежемесячная сумма в размере 60 манатов. В то же время, если дети из семей бывших вынужденных переселенцев поступают в государственные университеты на платной основе, стоимость их обучения покрывается за счет государства. Кроме того, существуют льготы по ряду пошлин».

Вугар Байрамов подчеркнул, что, согласно новым поправкам, эти льготы и механизмы социальной поддержки продолжат действовать в течение трех лет и после обеспечения жильем:

«Вместе с тем, если, к примеру, ребенок из семьи бывших вынужденных переселенцев имеет право на льготу при поступлении в университет, то, даже если срок его обучения превышает 3 года, это право будет распространяться на весь период учебы. То есть, если студент обладал правом на льготу на момент поступления в вуз, оно останется в силе на протяжении всего времени его обучения.

Последние изменения наглядно демонстрируют, что социальная поддержка, оказываемая государством бывшим вынужденным переселенцам, носит устойчивый характер. Этот шаг показывает, что бывшие вынужденные переселенцы даже после возвращения в родные края и обеспечения жильем со стороны государства будут оставаться под социальной защитой в течение определенного периода времени».