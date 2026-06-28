В Израиле одобрили резолюцию о признании т.н. «геноцида армян»

Израильский кабмин одобрил резолюцию с признанием т.н. «геноцида армян» событий начала XX века в Османской империи. Об этом сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар, который несколькими днями ранее выступил с этой инициативой.

В записи в X Саар поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за поддержку в этом вопросе и заявил, что Израиль «исполнил нравственный долг, признав историческую правду и отвергнув попытки ее отрицания».

«Армянский “геноцид” до сих пор является объектом институционализированной кампании по его отрицанию и преуменьшению, включая манипулятивное переписывание истории, прежде всего со стороны турецкого правительства, — заявил Саар на заседании кабинета, согласно пресс-релизу его ведомства. — Я считаю, что пришло время Израилю как еврейскому государству официально занять эту позицию».

Источник: Euronews