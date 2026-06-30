Баку и Астана обсудили вопросы взаимной поддержки на международной арене

Вопросы, стоящие на повестке дня стратегического партнерства между Баку и Астаной, обсуждены в ходе телефонного разговора между министрами иностранных дел Азербайджана и Казахстана Джейхуном Байрамовым и Ермеком Кошербаевым, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Подчеркнув важность успешного взаимодействия и взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций, министры отметили необходимость дальнейшего продолжения скоординированной деятельности на многосторонних платформах.

Состоялся обмен мнениями о мероприятиях, реализуемых в рамках председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), и предстоящих инициативах.

Байрамов с удовлетворением отметил высокий уровень представительства Казахстана на Неделе Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда в Азербайджане, и подчеркнул значимость этого события с точки зрения популяризации общей истории, культуры и духовного наследия, а также дальнейшего укрепления солидарности в Тюркском мире.