Движение на двух участках дорог Баку будет частично ограничено - ФОТО

В целях обеспечения комфортного и безопасного движения граждан на двух участках дорог столицы будут проводиться работы по фрезерованию дорожного покрытия и укладке нового асфальта.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Участки и сроки проведения ремонтных работ следующие:

Проспект Гусейна Джавида

(от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Микаила Мушфига)

- С 30 июня 2026 года, 10:00, до 3 июля 2026 года, 07:00

В указанный период будут проводиться работы по фрезерованию дорожного покрытия и укладке нового асфальта.

Улица Айны Султановой

(от проспекта Гусейна Джавида до проспекта Матбуат)

- С 1 июля 2026 года, 08:00, до 6 июля 2026 года, 08:00

В течение этого времени будет обновлено асфальтовое покрытие дороги.

«Просим водителей учитывать, что в указанные даты движение на данных участках будет частично ограничено. По возможности пользуйтесь альтернативными маршрутами и соблюдайте требования временных дорожных знаков и указания сотрудников, регулирующих движение» - отмечают в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, прося водителей и жителей Баку с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ.