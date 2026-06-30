 Британия увеличит инвестиции в оборону на $19,8 млрд | 1news.az | Новости
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Британия увеличит инвестиции в оборону на $19,8 млрд

First News Media14:45 - Сегодня
Британия увеличит инвестиции в оборону на $19,8 млрд

Великобритания направит на оборону дополнительно £15 млрд ($19,8 млрд).

Об этом заявила министр финансов Великобритании Рейчел Ривс, представляя оборонный инвестиционный план.

«Мир изменился, национальная безопасность означает экономическую безопасность. Сегодня мы еще больше увеличиваем расходы на оборону. Дополнительные £15 млрд будут направлены в виде финансирования в рамках пересмотра приоритетов расходов правительства», — сказала Ривс.

«Таким образом мы устанавливаем новый рекорд, тратя [на оборону] почти £300 млрд в предстоящие четыре года, укрепляя наши вооруженные силы и национальную безопасность», — сказал премьер-министр Кир Стармер, который взошел на трибуну после Ривс.

Как замечает газета The Daily Telegraph, несмотря на объявленные инвестиции, Великобритания все равно останется позади основных стран НАТО по расходам на оборону. Как замечает издание, расходы королевства по этой статье теперь достигнут 2,69% ВВП к 2030 году. Для сравнения: к этому же году Германия планирует тратить на оборону 3,7% ВВП, а Швеция — 3,5% ВВП.

В середине июня в знак протеста против недостаточных трат на перевооружение в отставку ушел министр обороны Великобритании Джон Хили, его заместитель и два помощника. По информации Financial Times, Хили настаивал на выделении £18 млрд.

Источник: ТАСС

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