Гошгар Тахмазли: В 80% проверенных частных детсадов выявлены серьезные нарушения

Ситуация с питанием в частных детских садах оставляет желать лучшего.

Как передает 1news.az, об этом в совместном интервью Trend и телеканалу Xəzər TV заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

Говоря о мерах, принимаемых для предотвращения пищевых отравлений в школах и детских садах, председатель АПБА сообщил, что в ходе контрольных мероприятий более чем в 80% частных детских садов были выявлены серьезные недочеты:

«В сфере обеспечения пищевой безопасности в школах и детских садах мы тесно сотрудничаем с Министерством науки и образования. Наше ведомство регулярно проводит мониторинги как в дошкольных, так и в общеобразовательных учреждениях, а также осуществляет там широкую просветительскую работу. В этих учреждениях определены лица, ответственные за пищевую безопасность и контроль качества, для них организованы соответствующие тренинги и предоставлены необходимые инструкции. К сожалению, ситуация с питанием в частных детских садах оставляет желать лучшего. В ходе контрольных мероприятий более чем в 80% частных садов были выявлены серьезные нарушения. Если говорить точнее, то в 88 из 107 проверенных детских учреждений были зафиксированы различные правонарушения.

Среди обнаруженных нарушений есть такие серьезные факты, как использование продуктов с истекшим сроком годности, несоблюдение надлежащего режима хранения пищевых продуктов, случаи фальсификации продукции, а также предоставление детям растительных масел под видом сливочного. Кроме того, в учреждениях зафиксированы серьезные недостатки, касающиеся санитарно-гигиенического и санитарно-технического состояния. Пользуясь возможностью, мы хотим обратиться к руководству частных детских садов.

Дети - наше будущее, и обеспечение их здорового питания является обязанностью каждого учреждения и каждого человека. Поэтому необходимо строго соблюдать требования безопасности, условия хранения продуктов и организацию режима питания, а также стандарты качества и безопасности. В противном случае в отношении данных учреждений будут приняты соответствующие меры в соответствии с требованиями законодательства».