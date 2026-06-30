В Тегеране ожидают делегаций из более 30 стран для участия в церемонии прощания с Али Хаменеи

В Иране сформированы национальные и провинциальные штабы для проведения траурной церемонии прощания с покойным верховным лидером Али Хаменеи.

Об этом заявил Али Акбар Пурджамшидиан, замминистра внутренних дел по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности и секретарь Национального штаба по организации похорон верховного лидера ИРИ.

«На данный момент более 30 стран заявили о своей готовности направить на церемонию своих официальных представителей. Кроме того, из более чем 90 стран к нам обратились духовные лица, ученые, исследователи», — сказал он.

Церемония прощания и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля.

Источник: Defense Press