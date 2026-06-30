В Агджабеди изъято из оборота крупная партия наркотиков

В Агджабеди изъято из оборота 6 килограммов наркотиков.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан Махир Магеррамов, передает 1news.az.

У него было обнаружено и изъято 2 килограмма героина и более 4 килограммов гашиша. В своих показаниях задержанный указал, что приобрел наркотики с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении М. Магеррамова избрана мера пресечения в виде ареста.