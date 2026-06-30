Новая Стратегия делает азербайджанского инженера центральной фигурой

Автор: Ибрагим Мамедов

Доктор философии по истории

Ключевые тезисы:

Смена стратегической модели в цифровом развитии: переход от «Потребителя» к «Создателю». Этап импорта готовых технологий из-за рубежа завершается. Цель — производить технологии внутри страны;

В отличие от тяжёлой промышленности, ИИ требует не большого капитала, а «естественного интеллекта» (человеческого мозга);

Рентабельность на малом рынке: В сфере ИИ нет физических логистических и таможенных барьеров. Это возможность для Азербайджана участвовать на глобальном рынке;

Центральная Фигура Стратегии: «Азербайджанский инженер»

Передача заказов на программное обеспечение в первую очередь местным специалистам;

От «экспорта мозгов» к «экспорту кода»: Талантливая молодёжь сможет продавать цифровые продукты из Баку на глобальный рынок, не покидая страну;

Движущей силой инновационной среды являются не импортёры, а местный ИТ-корпус.

Цифровое развитие и геополитическая, технологическая безопасность

Заявления, сделанные первым вице-президентом Мехрибан Алиевой на первом заседании, прошедшем под её председательством, могут быть восприняты как официальное объявление о старте нового этапа в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

Первый вице-президент, председатель Совета цифрового развития Мехрибан Алиева в ходе своего выступления на первом заседании Совета озвучила обобщённый базовый тезис, философию стратегической линии государства в области цифрового развития: «Наша цель — не только внедрять новые технологии, но и придать мощный импульс экономике страны, сформировать новую современную инновационную экосистему».

Это выступление первого вице-президента Мехрибан Алиевой на первом заседании Совета цифрового развития выражает стратегию перехода от традиционной ресурсной экономики Азербайджана (нефть-газ) к экономической модели, основанной на знаниях и высоких технологиях.

То есть наша стратегическая цель — не просто импортировать то, что производят другие страны, что создают зарубежные компании, а перейти от модели «Потребитель» к модели «Создатель».

Это выражение показывает, что этап, когда мы покупаем готовые технологии, программное обеспечение или оборудование из-за рубежа и являемся лишь пользователем (потребителем), остаётся позади. Подлинная цель — не просто перенести (импортировать) технологию, а создать потенциал для её производства и развития внутри страны.

Например, Азербайджан уже долгие годы является лишь импортёром в автомобильном секторе, но в сфере искусственного интеллекта «может стать создателем». Потому что, чтобы быть рентабельным производителем автомобилей, нужны миллиарды частных инвестиций, а чтобы быть рентабельным — производить как минимум 2 миллиона автомобилей в год и конкурировать с глобальными брендами. Чтобы превратиться из «потребителя» в «создателя» в сфере искусственного интеллекта, роль драйвера играют не гигантские инвестиции, а «естественный интеллект».

Чтобы выпустить с конвейера новую модель машины в автомобильной промышленности, нужны миллиарды долларов, годы времени и контракты с тысячами поставщиков. Если для достижения успеха в тяжёлой промышленности требуются гигантские заводы, физическая инфраструктура и огромные рынки с миллионами потребителей, то в сфере искусственного интеллекта (ИИ) основное средство производства — это компьютер, интернет и человеческий мозг.

Чтобы создать мощный алгоритм в сфере искусственного интеллекта или адаптировать (fine-tuning) существующие большие языковые модели с открытым кодом (LLM) к специфическим областям, достаточно талантливых программистов и мощностей облачных вычислений (Cloud computing).

Конечно, это не означает, что сфера ИИ не требует больших инвестиций; просто это такая сфера, в которой и малые, и средние по силе государства обладают потенциалом, чтобы конкурировать с крупными государствами.

В эпоху, когда весь мир вкладывает инвестиции в технологии искусственного интеллекта, это смелое и серьёзное заявление, выражающее, что самое важное — это ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, КОТОРУЮ НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИ. В то же время это стратегическая цель, реализация которой возможна благодаря серьёзной координации, привлекательным для отрасли экономическим решениям, либеральной среде и привлечению кадров.

Центральная фигура Стратегии, объявленной первым вице-президентом:

«Азербайджанский инженер»

Центральной фигурой этой стратегии, объявленной Мехрибан Алиевой, являются местные компании и азербайджанский инженер! То есть местные компании должны не покупать готовые программы за рубежом и импортировать их в страну, а направлять заказы на программное обеспечение в первую очередь местным инженерам и компаниям. Этот подход, объявленный председателем Совета цифрового развития, предусматривает формирование благоприятных условий для местных компаний и ИТ-инженеров.

Этот момент — самый критический и решающий столп стратегии, объявленной Мехрибан Алиевой.

Эта стратегия может обеспечить переход от «экспорта мозгов» к «экспорту кода». Быть создателем в сфере ИИ дало бы Азербайджану возможность, чтобы талантливая молодёжь, не покидая страну (без утечки мозгов), находясь в Баку, продавала программное обеспечение и ИИ-решения на глобальные рынки. Поскольку в этом секторе нет физических логистических барьеров — границ, таможни, транспортных расходов, — малый размер внутреннего рынка не создаёт препятствий для рентабельности ИИ-продукта. Между тем малый размер внутреннего рынка — это один из тех вопросов, которые постоянно важно решать для продукции, производимой в ненефтяном секторе Азербайджана.

Чтобы инновационная экосистема в любой стране была «национальной» и «устойчивой», её основной движущей силой должны быть не импортёры, а именно местный инженерный корпус и местные ИТ-компании.

Этот подход на государственном уровне опирается на философию «закупочного национализма» и стимулирования местного производства. У этой новой модели, объявленной Советом цифрового развития, есть благоприятные условия и экономические механизмы, создаваемые для местных инженеров и компаний.

Локализация внутренних заказов

По объективным причинам местные компании долгое время удовлетворяли свои потребности в программном обеспечении в основном за счёт импорта готовой продукции у зарубежных гигантов. Это означает отток из страны миллионов долларов валюты.

Новая же Стратегия поощряет передачу тендеров и заказов в крупных проектах цифровизации в первую очередь местным специалистам и местным ИТ-компаниям. Местный инженер сможет создать конкурентоспособный продукт, способный выйти на глобальный рынок, только получив реальный опыт в крупном проекте.

Радикальные налоговые льготы благодаря «резидентству Технопарка»

Государство уже создало уникальную правовую среду для снижения финансовой нагрузки местного инженера и ИТ-компаний. Например, для инженеров подоходный налог ИТ-специалистов резко снижен (в пределах определённого лимита уменьшен до уровня 0% или 5%).

Это обеспечивает местному инженеру возможность удалённо работать с зарубежными компаниями, не покидая страну, и даёт компаниям возможность финансового манёвра, чтобы удержать их на внутреннем рынке.

Что касается компаний, то местные ИТ-компании, являющиеся резидентами технопарка, полностью освобождены от налогов на прибыль, дивиденды и имущество. Это делает производство местного программного обеспечения в финансовом отношении гораздо более рентабельным по сравнению с импортируемой готовой программой.

Иногда самым большим препятствием для местного инженера становится стереотип «не сможет управлять крупными проектами» и недоверие.

Подход, лежащий в основе стратегии, даёт местным ИТ-компаниям шанс стать основным партнёром в цифровых проектах государственного уровня. Эти успешные проекты превращаются в визитную карточку для выхода местных компаний на международный рынок.

Логика проста и является выражением большого доверия к местному специалисту: деньги, уплаченные за зарубежную лицензию, — это единовременно теряемый ресурс. Но деньги, уплаченные местному инженеру, остаются внутри страны, повышают его знания и навыки, а в будущем этот инженер, экспортируя программное обеспечение на глобальный рынок, приносит стране иностранную валюту.

Это не только вопрос экономической и политической безопасности, но и техническая необходимость. Например, эту необходимость подтверждают и научные исследования о языковой зависимости. Исследование Стэнфордского университета 2026 года показало, что поведение агентов искусственного интеллекта зависит от языка: одни и те же агенты ценообразования давали разные результаты на английском и португальском языках и даже без явного указания склонялись к тайному сговору (tacit collusion).

Это означает, что поведение агентов, действующих на азербайджанском рынке и на азербайджанском языке, невозможно полностью понять и отрегулировать чуждыми, англоязычными системами. Чтобы понимать алгоритмическую динамику собственного рынка, стране нужны именно местные инженеры и экономисты, изучающие азербайджанский контекст.

Один из важнейших поворотных моментов в развитии искусственного интеллекта — это переход от этапа «чат-бота» (chatbot) к этапу «агента». Искусственный интеллект первого поколения был умным советником, который мог лишь говорить, отвечать на вопросы, но оставлял саму работу человеку. Агентный же искусственный интеллект обладает руками и инструментами: сам заполняет форму, сам готовит документ, сам обращается к базе, сам выполняет задачу от начала до конца.

Именно этот переход делает местного инженера центральной фигурой. Только говорящего робота можно импортировать откуда угодно. Но в реальных системах — переводящий деньги в банке, обрабатывающий документы в суде, управляющий логистикой на предприятии — действующий агент должен безопасно подключаться к местным системам с механизмами авторизации, контроля и аудита. Сама эта работа по подключению и есть инженерия, и её не может выполнить никто, кроме местного инженера, понимающего банк, суд, язык, закон и риски Азербайджана. В эпоху агентов искусственный интеллект — уже не импортируемый готовый продукт, а инфраструктура, выстраиваемая местным инженером.

Объявление «Азербайджанского инженера» центральной фигурой Стратегии, провозглашённой первым вице-президентом, по сути означает обеспечение цифровой независимости.

Политический (технологический суверенитет), геополитический и технологический аспекты безопасности Стратегии

Самый важный момент в Стратегии цифрового развития, объявленной первым вице-президентом М. Алиевой, состоит в том, что наряду с экономической безопасностью в ней находят место и вопросы политической, геополитической и технологической безопасности, а также угрозы, связанные с ИИ. Рассмотрим две цитаты, связанные с этими моментами.

Первая цитата: «…роль искусственного интеллекта в обеспечении безопасности государств возрастает и уже занимает центральное место. Не секрет, что в ведущих государствах мира развитие искусственного интеллекта идёт быстрее ожидаемых прогнозов, и это, в свою очередь, создаёт как новые возможности, так и новые угрозы. Мы должны быть готовы к новым вызовам, особенно к существующим и возникающим рискам в области кибербезопасности и информационной безопасности.»

Вторая цитата: «Наша цель — превратить Азербайджан в одно из ведущих государств региона в сферах цифрового развития и искусственного интеллекта. Мы должны изучать зарубежный, международный опыт, использовать успешные модели. Но все решения должны приниматься на основе факторов, отвечающих национальным интересам и потребностям Азербайджана».

Эти два момента в заявлении Мехрибан Алиевой актуализируют процесс цифровизации и искусственного интеллекта (ИИ) не просто как экономическое или технологическое новшество, но и непосредственно как фактор национальной безопасности и геополитической независимости. Так, в настоящее время наравне с военной силой и экономическим потенциалом цифровой суверенитет также превратился в основной фактор, обусловливающий независимость государств, и этот процесс постепенно углубляется. Например:

Цифровой суверенитет и безопасность данных

Полная зависимость в сфере ИИ от зарубежных технологий и зарубежной серверной инфраструктуры (Cloud) создаёт риск утечки вовне всех критических данных государства (национальная безопасность, банки, реестры граждан). Этот тезис, подчёркнутый Мехрибан Алиевой, обусловливает, чтобы данные, значимые для государства и общества, оставались внутри страны и защищались местным облаком (G-Cloud) и местными системами кибербезопасности.

Защита от технологической колонизации

Если страна не может построить собственные национальные ИИ-решения и алгоритмы, она оказывается перед угрозой превращения в «технологическую колонию», в цифровую зависимость. «Но все решения должны приниматься исходя из национальных интересов» — этот принцип обеспечивает нейтралитет Азербайджана в глобальных технологических войнах и сохранение его собственной воли к внутреннему цифровому управлению.

Геополитический аспект и сила регионального влияния

Привлекающий внимание в заявлении тезис «превратить Азербайджан в одно из ведущих государств региона», усиливает претензии страны стать «цифровым хабом» в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии. Азербайджан, являющийся логистическим коридором между Европой и Азией, также является носителем потенциала превратиться в центр цифрового Шёлкового пути. Быть лидером ИИ и цифрового развития в регионе дало бы Азербайджану возможность экспортировать соседним государствам технологические решения и системы безопасности.

Международный опыт и местная интеграция

Мехрибан Алиева: «Мы должны изучать зарубежный, международный опыт, использовать успешные модели. Но все решения должны приниматься на основе факторов, отвечающих национальным интересам и потребностям Азербайджана».

Как видно, стратегия не приемлет слепого применения зарубежного опыта. Например, некоторые модели данных могут не вполне соответствовать правовым, культурным реалиям и реалиям национальной безопасности Азербайджана. Из заявления видно, что страна планирует пропускать зарубежный опыт через фильтр, выбирая только те технологии и партнёрства, которые служат национальным интересам.

Цифровая стратегия, объявленная Мехрибан Алиевой, позиционирует Азербайджан не как просто «пассивного наблюдателя» глобальных технологических процессов, а как «активного геополитического игрока», который защищает свою безопасность интеллектом местных инженеров и оказывает цифровое влияние на регион.