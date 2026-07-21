 Смерть преподавательницы в Гяндже: семья заявила о врачебной ошибке | 1news.az | Новости
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Смерть преподавательницы в Гяндже: семья заявила о врачебной ошибке

First News Media18:48 - Сегодня
Смерть преподавательницы в Гяндже: семья заявила о врачебной ошибке

Родственники скончавшейся несколько дней назад старшего преподавателя Гянджинского государственного университета Кямали Исаевой утверждают, что причиной ее смерти стала врачебная халатность.

С такой жалобой в редакцию Qafqazinfo обратился супруг покойной Айдын Исаев.

По его словам, он доставил супругу в расположенный в Гяндже медицинский центр «Ozon Tibb Mərkəzi» с жалобами на сильную головную боль и онемение тела.

«С 1 июля у нее начались сильные головные боли, одновременно появилось онемение руки и ограничение подвижности. В этой клинике ей провели МРТ. По результатам исследования нам сообщили, что в головном мозге имеются два новообразования», — рассказал он.

Позже семья обратилась с результатами МРТ в Гянджинскую центральную клиническую больницу к нейрохирургу Рамису Гусейнову.

«Он назначил десятидневный курс инфузионной терапии. Уже со второго дня лечения состояние жены ухудшилось. В больнице сначала назначили компьютерную томографию (КТ). В тот же день врач назначил пятидневный курс лечения, который в общей сложности включал десять капельниц. До второго дня лечения она нормально питалась и чувствовала себя удовлетворительно. Однако по мере проведения назначенной терапии ее состояние ухудшалось, а рука и нога полностью перестали двигаться».

После этого пациентку направили в Национальный центр онкологии в Баку.

«Там врач по имени Эмин заявил, что результаты МРТ, выполненного в Гяндже, вызывают сомнения. Поэтому потребовалось повторное обследование», — сообщил супруг.

По его словам, после повторного МРТ выяснилось, что в головном мозге не опухоль, а кровоизлияние.

«Врачи сказали, что состояние критическое. Если бы появились положительные изменения, можно было бы провести вмешательство. Но поскольку состояние жены продолжало ухудшаться, я пригласил нейрохирурга из Турции. Турецкий врач сообщил, что у пациентки отсутствуют глазные рефлексы, поэтому проведение операции невозможно. Позже, несмотря на вмешательство, она скончалась».

Супруг покойной также утверждает, что направление в другое медицинское учреждение было выдано с опозданием.

«Из-за этого своевременно начать лечение не удалось. Мне не жалко потраченных денег — их можно снова заработать. Но почему у меня отняли самого дорогого человека? Разрушили нашу прекрасную семью, перечеркнули нашу жизнь... Мы не можем даже зайти домой — дом давит на нас. Если бы диагноз был поставлен правильно и необходимые меры приняли вовремя, возможно, мою жену удалось бы спасти», — сказал он.

По этому поводу редакция Qafqazinfo также направила запрос в медицинский центр «Ozon Tibb Mərkəzi».

В ответ в медцентре заявили, что учреждение не несет юридической ответственности за заключение врача:

«МРТ Кямали Исаевой оценивал врач-рентгенолог Гейдар Алисафазаде. Он является выпускником Азербайджанского медицинского университета, прошел сертификацию Министерства здравоохранения и лично несет ответственность за подготовленные им заключения по МРТ. При оценке снимков радиолог указал, что в головном мозге имеется образование, похожее на злокачественную опухоль. Причиной смерти пациентки стало именно это новообразование».

Редакция также связалась с Гянджинской центральной клинической больницей по поводу упомянутого в жалобе врача Рамиса Гусейнова. Однако в больнице сообщили, что не хотят давать комментарии по этому поводу.

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