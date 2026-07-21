Мирзиёев усиливает контроль: работу послов оценят по инвестициям и торговле

Президент Узбекистана освободил от должности посла страны в Беларуси Рахматуллу Назарова из-за неудовлетворительных результатов в сфере привлечения инвестиций и развития внешней торговли.

Одновременно руководителю Администрации президента Саиде Мирзиёевой поручено проанализировать эффективность экономической дипломатии и подготовить предложения по кадровым решениям в отношении других дипломатов.

Об этом было заявлено на видеоселекторном совещании под председательством главы государства, сообщают узбекские сайты.

Рахматулла Назаров был назначен чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси в 2024 году. Однако, как отметили на совещании, результаты работы посольства в сфере привлечения инвестиций и развития внешней торговли были признаны неудовлетворительными, в связи с чем дипломат освобожден от занимаемой должности.

По поручению президента будет создана специальная комиссия, которая под руководством Саиды Мирзиёевой оценит эффективность работы дипломатических представительств и представит предложения по обновлению кадрового состава, в том числе за счет молодых специалистов.

Помимо Беларуси, недостаточно эффективной признана работа послов Узбекистана во Франции, Австрии, Испании, Италии, Омане, Индонезии, Малайзии и Сингапуре.

Кроме того, президент поручил усилить контроль за реализацией международных инвестиционных проектов. По данным, озвученным на совещании, по итогам 52 зарубежных визитов на высшем уровне были достигнуты договоренности о реализации более 1,6 тысячи проектов общей стоимостью 213 миллиардов долларов, однако выполнение многих из них затягивается.

Теперь сопровождение соответствующих "дорожных карт" передано Счетной палате и Министерству иностранных дел. Премьер-министру поручено еженедельно рассматривать ход реализации проектов по каждой стране и каждому объекту с участием руководителей отраслей, хокимов и послов.



