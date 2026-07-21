 Заглядывавшим в дверь был парень из регистратуры: Пациентка из скандального видео рассказала о случившемся - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Заглядывавшим в дверь был парень из регистратуры: Пациентка из скандального видео рассказала о случившемся - ВИДЕО

First News Media19:05 - Сегодня
Заглядывавшим в дверь был парень из регистратуры: Пациентка из скандального видео рассказала о случившемся - ВИДЕО

«Я не знала, что меня снимают на видео. Только на днях знакомые прислали мне этот ролик. С той операции прошел уже год. На опубликованных кадрах — мой голос и мое обнаженное тело».

Об этом в эфире программы ATV Xəbər рассказала Гамар Агалыева, ставшая потерпевшей после пластической операции, видеозапись которой последние несколько дней распространяется в социальных сетях.

По ее словам, после того как она пришла в себя после наркоза, сразу почувствовала сильную боль.

«Я ощущала каждую боль, каждый отек, чувствовала, что делают с моим телом. Место, где проводили операцию, не было клиникой — это был самый настоящий подвал. Пустая комната, ничего, что напоминало бы медицинское учреждение. Стояла лишь одна кровать, на которой и проводили процедуры. Посторонние люди свободно входили и выходили из помещения».

Потерпевшая также сообщила, что опубликованное видео стало причиной конфликтов в ее семье. По этому поводу она связалась с проводившей операцию Гюльбадой Абдуллаевой, однако, по ее словам, получила такой ответ:

«Врач, плача, сказала мне, что это не ее вина. Она заявила: „Обращайтесь куда хотите“».

В комментарии телеканалу Гюльбада Абдуллаева также заявила, что не знала о съемке видео.

«Видео снимала Хаяля Исмайылова, а человек, заглядывавший в дверь, был регистратором. Его тоже позвала Хаяля. Я не знала, что ведется съемка. У меня есть медицинское образование, однако я не могу подтвердить свой диплом в Азербайджане. Мы направили запрос в Министерство здравоохранения по поводу лицензии нашего учреждения».

Комментируя ситуацию, депутат Рашад Махмудов заявил, что произошедшее должно повлечь серьезную ответственность.

«Сегодня проведение каких-либо операций в небольших медицинских учреждениях без разрешения на операционный блок и без соблюдения стандартов операционной даже не должно быть предметом обсуждения. Независимо от исхода для пациента, такие действия влекут уголовную ответственность».

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