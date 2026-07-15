Талех Юзбеков: «Критика рекламы перешла все границы, когда в нее втянули мою дочь» - ВИДЕО

Вызвавший широкий общественный резонанс рекламный ролик, построенный на противопоставлении «естественной» и «искусственной» внешности, после нескольких дней активного обсуждения был удален из официальных аккаунтов.

На фоне продолжающейся дискуссии свою позицию по поводу ситуации в Instagram Stories высказал актер Талех Юзбеков, исполнивший одну из ролей в рекламе и являющийся автором идеи ролика, ответив на критику пользователей социальных сетей.

«Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня и был рядом. Спасибо вам за то, что в эти непростые дни вы не оставили меня без поддержки. Хочу также поблагодарить и тех, кому ролик не понравился. Благодаря вам, по моим подсчетам, активность моего Instagram выросла в десять раз. Каждый по-своему воспользовался этой темой: кто-то создал контент, кто-то получил охваты. И на это я тоже не в обиде, вам ведь тоже нужно как-то зарабатывать. И я говорю это не с иронией, а совершенно искренне. Можете и дальше обсуждать эту тему, создавать на ее основе контент и высказываться - это ваше полное право» - отмечает Т.Юзбеков, подчеркивая, что реакция на видео оказалась очень разной и наряду с многочисленными словами поддержки прозвучало и немало критики.

«Вы посмотрели ролик, раскритиковали его - это нормально. Но затем многие перешли к оскорблениям. Вам оказалось недостаточно публичной критики - вы начали писать мне в личные сообщения, присылая свои оскорбления. Но и этого вам оказалось недостаточно. Затем вы перешли к моей супруге - начали писать уже о ней. Обычно именно вы выступаете против нападок на женщин, но в этот раз сами стали делать объектом критики мою жену. Многие сообщения были адресованы именно ей. Успокойтесь, у нее нет пластических операций. Были лишь определенные косметологические процедуры - я даже не знаю, как они правильно называются. Но даже если бы они были, это вовсе не означало бы, что я не должен был сниматься в этом ролике или высказывать свое мнение. Более того, среди моих близких друзей немало людей, которые пользуются подобными процедурами. Мы дружим, и это вовсе не значит, что я отношусь к ним плохо или являюсь их противником» - отмечает актер.

По словам Т.Юзбекова, он считает, что такие процедуры не приносят пользы и это не становится причиной каких-либо конфликтов или ссор между нами: «Однако затем вы начали писать уже моей супруге, оскорблять и критиковать ее как женщину. Было очевидно, что таким образом вы пытались задеть именно меня. Честно говоря, вы использовали для этого все возможные способы. Даже отстаивая свою позицию, нужно знать границы. Но среди вас нашлись те, кто, на мой взгляд, поступил самым мерзким и недопустимым образом. Они опубликовали фотографии моей жены и моей 11-летней дочери, написав, что, мол, когда она вырастет, ей тоже «сделают пластику». По-моему, доводить спор до такого уровня, превращать его в настолько низкую и грязную историю - это крайне недостойный поступок».

«Вы заявляете, что боретесь за права женщин, но при этом сами унижаете другую женщину и затрагиваете то, чего вообще нельзя касаться. А тем более — впутываете в это ребенка. Я не хочу даже знать таких людей, не хочу их видеть и тем более иметь с ними что-либо общее. Я не хочу находиться с такими людьми даже в одной плоскости» - продолжает актер, подчеркивая, что не представляет, насколько низким должен быть человек, чтобы написать подобное.

Т.Юзбеков считает, что «борьба должна иметь свои границы, свою этику»: «Протест тоже должен выражаться цивилизованно. Вы можете не соглашаться, можете критиковать, указывать на ошибки - я не удалил ни одного критического комментария на своей странице и никому не ответил грубо. Но вместо этого вы начали оскорблять. Причем многие из вас - женщины. И, честно говоря, мне даже не хочется обращаться к таким людям».

«Что касается самого рекламного ролика, то я не хочу много об этом говорить — все и так у всех перед глазами. В нем мы лишь сопоставили два разных типа красоты: естественную и созданную с помощью косметологических процедур. Если бы я сказал, что одна красота лучше другой, тогда у вас действительно были бы основания для подобных претензий. Но разве плохо сказать, что лично вам больше нравится естественная красота? Я не вижу в этом ничего предосудительного» - продолжает Т.Юзбеков, отмечая, что понимает позицию компании Almond Cake & Bakery, которая удалила вызвавший резонанс рекламный ролик.

«Мои взгляды и позиция компании могут не совпадать. Но я сразу сказал, что опубликую версию ролика у себя на странице. Для меня это уже стало вопросом принципа. Почему? Потому что больше всего меня раздражает и возмущает не сама критика, а то, как мыслит другая сторона - те, кому этот ролик не понравился. Логика такая: «Нам это видео не нравится, значит его должны удалить и принести извинения». Нет, вы не те люди, которые могут диктовать мне подобные условия. Вы не вправе решать, что мне публиковать, а что удалять. Именно поэтому я и выступаю за то, чтобы ролик оставался на моей странице. Я считаю подобный диктат опасным. Убежден, что такой образ мышления не приносит ничего хорошего» - заявляет Т.Юзбеков.

Актер заявил, что подобное мышление уже проявлялось в различные исторические периоды, в том числе в Германии 1930-х годов, в отдельные периоды существования СССР и на Ближнем Востоке в конце XX - начале XXI века. По его словам, речь идет о подходе, при котором признается лишь одна «правильная» позиция, а несогласные с ней объявляются противниками, что он считает опасным: «Я, конечно, не хочу ставить вас в один ряд с этими примерами и не хочу верить, что вы настолько жестоки. Но, на мой взгляд, сам вектор вашего мышления очень близок к подобному подходу. Именно поэтому я решил: в этот раз - нет. Потому что подобные ситуации происходили уже не раз. Вы выражаете несогласие, отстаиваете свою позицию, пытаетесь заставить компании поступать так, как считаете правильным. Но взгляды у людей бывают разными. То, что является ценностью, истиной или принципом для вас, вовсе не обязательно должно быть таковым для других. И нельзя требовать, чтобы все без исключения разделяли вашу точку зрения».

Т.Юзбеков также выразил несогласие с требованиями удалить ролик только потому, что он не понравился части аудитории. По его мнению, люди, называющие себя сторонниками демократии, либеральных ценностей и защиты прав различных групп, не должны ограничивать право других на выражение собственной позиции.

Актер отметил, что среди критиков было немало людей, представивших аргументированную позицию, однако это, по его словам, не означает, что он обязан разделять их взгляды или менять свою точку зрения. Он подчеркнул, что не намерен отказываться от своих убеждений и приносить извинения лишь потому, что они не совпадают с мнением части общественности. По словам Юзбекова, то, что одна группа считает истиной, вовсе не обязательно должно быть таковой для всех.

Талех Юзбеков подчеркнул, что не намерен отказываться от своих взглядов только для того, чтобы угодить кому-либо или заслужить одобрение. По его словам, если критики считают его позицию ошибочной, они могут сами создавать контент, отражающий их убеждения, а не требовать, чтобы все придерживались одной точки зрения.

Актер также заявил, что не разделяет современное радикальное течение феминизма, хотя считает оправданной борьбу за равные права женщин, включая избирательные права, право на труд и другие фундаментальные свободы. При этом, по его мнению, отдельные современные тенденции в этом движении привели к негативным последствиям и стали предметом общественных дискуссий.

Подводя итог, Т.Юзбеков отметил, что за последние дни устал от повышенного внимания к этой истории и считает тему для себя закрытой. Он заявил, что ролик останется опубликованным на его странице, а пользователи вправе смотреть его, критиковать или игнорировать. Вместе с тем актер подчеркнул, что не позволит другим диктовать ему, какой контент публиковать, призвав каждого придерживаться собственных убеждений и уважать право других на иную точку зрения.

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