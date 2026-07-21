От энергетики к геоэкономике: Баку и Берлин оформили полноформатное стратегическое партнерство

Южный Кавказ в последние годы окончательно утвердился в статусе одного из важнейших перекрестков евразийской политики и энергетики, к которому приковано пристальное внимание крупнейших экономик Европы. Для Германии, традиционно заинтересованной в стабильности торговых артерий и надежности энергетических поставок, партнерство с ключевыми государствами этого региона носит концептуальный характер. Именно в этом контексте стоит рассматривать официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин, где центральными событиями стали переговоры с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Данный визит прошел в период, когда международная система испытывает жесткую трансформацию, а вопросы энергетической безопасности, устойчивости логистических путей и региональной стабильности требуют прямой координации. Главные приоритеты внешней политики Азербайджана, реализуемые под руководством Ильхама Алиева, опираются на многовекторный курс, взаимное уважение и суверенитет, что уже привело к оформлению стратегического партнерства с целым рядом ведущих мировых держав и десятью государствами Европейского Союза.

Переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем: Совместная декларация и заявления для прессы

Центральным институциональным событием визита стали переговоры президента Ильхама Алиева с канцлером Фридрихом Мерцем. Их главным практическим результатом стало подписание Совместной декларации о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджаном и Германией. Этот документ вывел двусторонние отношения на качественно новый уровень, сделав Германию второй после Италии крупной страной Западной Европы, оформившей с Баку полноформатный стратегический союз. Декларация объединяет политический диалог, экономику, энергетику, безопасность, технологии, образование и гуманитарные сферы в единый комплекс, а также выражает прямую поддержку обновленным Приоритетам партнерства Азербайджан — ЕС.

Для подкрепления политических решений реальным бизнесом была также подписана Совместная декларация о создании и деятельности Азербайджано-Германского бизнес-совета. Новый институт призван стать постоянной рабочей платформой для предпринимателей и госструктур обеих стран, нацеленной на расширение взаимных инвестиций и снятие торговых барьеров.

В ходе совместного заявления для прессы Фридрих Мерц особо подчеркнул возрастающую роль Азербайджана как ключевого узла на евразийском пространстве. Обращаясь к журналистам, канцлер заявил: «Азербайджан является для нас не просто важным торговым партнером, но и мостом между Европой и Центральной Азией. В условиях глобальной нестабильности мы ценим Баку как надежного поставщика энергоресурсов и критически важного участника логистических маршрутов, включая Средний коридор. Подписанная сегодня Совместная декларация — это не просто декларация намерений, а чёткая дорожная карта нашего долгосрочного стратегического взаимодействия». Мерц также выразил полную поддержку Германии в вопросе скорейшего заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, отметив, что устойчивый мир на Южном Кавказе откроет беспрецедентные возможности для европейских инвестиций в регион.

В своем ответном заявлении для прессы Ильхам Алиев акцентировал внимание на надежности Азербайджана как партнера и его вкладе в европейскую энергетическую и транспортную безопасность.

«Азербайджан всегда четко выполняет все взятые на себя обязательства. Сегодня наши газовые поставки в Европу расширяются, но мы смотрим в будущее и активно развиваем «зеленую» энергетику. Подписанные сегодня документы выводят наши связи с Германией на уровень стратегического партнерства. Мы готовы к совместной работе над крупными инфраструктурными и энергетическими проектами, включая развитие Среднего коридора, который становится ключевой артерией между Азией и Европой», - констатировал глава государства.

Ильхам Алиев также отдельно подчеркнул позицию Баку по мирному процессу, указав, что Азербайджан выступает за прямой двусторонний диалог с Ереваном без внешнего вмешательства и на основе признания суверенитета и территориальной целостности.

В рамках экономического блока переговоров с правительством Германии был детально проанализирован текущий фундамент сотрудничества. В Азербайджане уже действуют более двухсот предприятий с германским капиталом в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и услуг. Общий объем прямых инвестиций из Германии в азербайджанскую экономику достиг $937,5 млн, из которых $884,1 млн направлено в ненефтяной сектор, в то время как азербайджанские инвестиции в Германию составили $667,5 млн. Товарный оборот между странами уверенно превышает $1,376 млрд в год. Практическое сотрудничество подкрепляется работой Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) с немецким гигантом Uniper по программе на 2025–2026 годы, а также 18-летним партнерством с корпорацией SAP SE по цифровизации управления.

Встреча с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером: доверие и региональная стабильность

Второй важнейшей составляющей визита стала встреча Ильхама Алиева с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в берлинской резиденции «Вилла Борзиг». Переговоры, начавшиеся с торжественной церемонии и записи в памятной книге резиденции, прошли в формате тет-а-тет и в расширенном составе. Беседа отличалась высокой степенью доверия, обусловленной многолетней историей личных контактов лидеров. Штайнмайер, ранее возглавлявший МИД Германии, глубоко знает специфику Южного Кавказа и воспринимается в Европе как прагматичный архитектор внешней политики, опирающийся на международное право.

Фундамент этого взаимопонимания закладывался годами. В Баку помнят принципиальную позицию Штайнмайера, четко озвученную им ранее: «Мы знаем и признаем, что Карабах является частью Азербайджана. Мы выразили свою позицию в соответствии с международным правом». А в официальном послании азербайджанскому лидеру после посещения Баку в апреле прошлого года немецкий президент также подчеркивал: «Первый визит главы Германского государства в Азербайджан является показателем тесных отношений между нашими странами. Важная геостратегическая позиция Вашей страны находится на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока. Я особенно высоко ценю Ваши усилия по установлению мира в регионе».

В ходе сегодняшних переговоров на «Вилле Борзиг» Франк-Вальтер Штайнмайер дал высокую оценку геополитической роли Баку, охарактеризовав Азербайджан и Германию как «островки стабильности» в своих регионах. В условиях, когда сопредельные территории сталкиваются с тяжелейшими военными и экономическими потрясениями, способность Баку и Берлина сохранять внутреннюю устойчивость делает их естественными опорными точками для широкой международной кооперации.

Немецкий президент отдельно отметил роль Азербайджана в обеспечении европейской энергетической безопасности и дисциплину Баку в соблюдении контрактов. Штайнмайер также поздравил Ильхама Алиева с историческим прогрессом в процессе прямого мирного урегулирования с Арменией, подтвердив, что Берлин поддерживает установление долгосрочного мира на Кавказе, основанного на безусловном признании территориальной целостности государств.

В завершающем блоке переговоров в расширенном составе Штайнмайер выразил глубокую обеспокоенность нарастающей эскалацией на Ближнем Востоке и нестабильностью в районе Ормузского пролива. Для экспортно-ориентированной экономики Германии критически важна безопасность торговых маршрутов, в связи с чем на встрече была особо подчеркнута возрастающая роль Среднего коридора и ключевое значение инфраструктуры Азербайджана как основного транзитного узла между Европой и Азией.

Итоги берлинских встреч Ильхама Алиева с Фридрихом Мерцем и Франком-Вальтером Штайнмайером продемонстрировали, что партнерство Азербайджана и Германии опирается на глубокий прагматизм, взаимное уважение и личное доверие. Оформление стратегического союза и прямой диалог лидеров служат надежным гарантом того, что Азербайджан продолжит играть роль ключевого экономического и стратегического игрока на пространстве от Каспийского до Черного и Балтийского морей.