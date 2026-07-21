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В Милли Меджлисе обсудили динамичное развитие азербайджано-китайских отношений

First News Media18:15 - Сегодня
В Милли Меджлисе обсудили динамичное развитие азербайджано-китайских отношений

21 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с заместителем директора Департамента информатики и исследований Отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Кан Шуаем.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Было отмечено, что на встрече с удовлетворением подчеркивалось динамичное развитие азербайджано-китайских отношений и достигнутые успехи, обсуждались вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского и межпартийного сотрудничества, расширения связей в сфере экономики, торговли, образования, культуры, гуманитарной сфере, в том числе молодежной политики.

Приветствуя делегацию Коммунистической партии Китая (КПК), спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что в основе сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, динамично развивающегося по всем направлениям в последние годы, лежат дружеские отношения между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Было отмечено, что Азербайджан всегда однозначно поддерживал политику «Единого Китая» и территориальную целостность КНР. Мы также высоко ценим поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что визиты Президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику в 2025 году, в частности подписание в ходе государственного визита Совместного заявления об установлении всестороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, стали важным этапом в развитии двусторонних отношений.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что межпарламентские связи являются важной составной частью азербайджано-китайских отношений. Рассказав о встречах, проведенных в ходе ее рабочего визита в Китай в текущем году с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и в прошлом году с заведующим Отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао, посетившим Азербайджан, она отметила успешное продолжение межпарламентского диалога и сотрудничества в рамках международных организаций.

Председатель Милли Меджлиса заявила, что наряду с высокоуровневым политическим диалогом, основанным на взаимном доверии между Азербайджаном и Китаем, успешно развивается и межпартийное сотрудничество. Она подчеркнула, что эффективные связи, сформировавшиеся между партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Китая, а также подписанный Меморандум о взаимопонимании вносят важный вклад в дальнейшее расширение этого взаимодействия.

Заместитель директора Департамента информатики и исследований Отдела международных связей ЦК КПК Кан Шуай отметил, что отношения между Китаем и Азербайджаном в последние годы успешно развиваются, а высокоуровневые отношения, сформировавшиеся между лидерами двух стран, играют важную роль в укреплении этого сотрудничества.

Кан Шуай с удовлетворением вспомнил визит председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Китайскую Народную Республику и проведенные ею встречи, высоко оценив ее поддержку развития диалога между Азербайджаном и Китаем, в том числе между партиями.

На встрече заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» – руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов рассказал о важности политического диалога и межпарламентского сотрудничества в системе межгосударственных отношений, поделившись мнением о перспективах развития связей между партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Китая.

Посол Китая в Азербайджане Лу Мэй поделилась взглядами на различные аспекты отношений между Азербайджаном и Китаем.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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