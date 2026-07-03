ВОЗ объявил об окончании вспышки хантавируса

Вспышка хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius завершилась.

Oб этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X.

По его словам, последний человек, контактировавший с подвергшимся воздействию вируса, завершил карантин, получил отрицательный результат теста и вернулся домой.

Гебрейесус уточнил, что новых случаев заболевания не фиксировали с 25 мая.

Число случаев заражения хантавирусом на MV Hondius к концу мая выросло до 13, трое умерли, сообщала ВОЗ. Новый случай тогда выявили в Испании среди пассажиров, находившихся на карантине.