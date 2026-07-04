Десятки тысяч иранцев вышли на улицы Тегерана на шествия в память о Хаменеи

Десятки тысяч иранцев присоединились к шествиям на улицах столицы с национальными флагами, портретами погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его преемника — Моджтабы Хаменеи, передает корреспондент ТАСС.

На перекрестках стоят посты вооруженных полицейских, участников шествий обеспечивают водой, сладкими напитками. Чтобы облегчить воздействие жары, над колоннами иранцев распыляют воду из пожарных шлангов. Люди выходят на шествия семьями, в том числе с грудными детьми в колясках, на улицах иранцы разных возрастов, профессий. Среди участников много женщин в традиционных хиджабах и молодежи.

"Причина нашей победы — воля к сопротивлению. Они проиграли по всем пунктам, в политическом, военном, экономическом плане. Наш лидер даже после своей гибели продолжал объединять людям. Америке не стоило на нас нападать", — сказал 52-летний Самии, строитель из Исфахана.

Прощание с Али Хаменеи, который погиб в результате американских и израильских ударов, началось 3 июля в Тегеране. В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран.

С 4 по 5 июля тело аятоллы будет находиться в Мосалле имама Хомейни — крупнейшем религиозном комплексе Тегерана, где любой желающий сможет проститься с ним.

6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр страны — город Кум, где 7 июля состоятся траурные церемонии. 8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в Ирак, где пройдут отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Кербеле и Наджафе. Погребение состоится 9 июля в его родном городе Мешхед.