Сборная Англии в меньшинстве одолела Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ - ВИДЕО

В ночь с пятого на шестое июля на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика) завершился матч 1/8 финала между сборной Мексики и национальной командой Англии.

Победу в этой встрече одержали англичане со счётом 3:2.

В составе сборной Англии забитыми голами отметились полузащитник Джуд Беллингем, оформивший в этой встрече дубль, а также нападающий Гарри Кейн, реализовавший 11-метровый удар, на его счету также ассист.

В составе сборной Мексики забитыми голами отметились нападающие Хулиан Киньонес и Рауль Хименес, реализовавший пенальти.

В четвертьфинале чемпионата мира победитель встретится со сборной Норвегии.