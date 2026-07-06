Скончался сотрудник Национальной обсерватории - ФОТО

Скончался сотрудник Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты Ханбала Ахмедли.

Х.Ахмедли являлся главным специалистом отдела мониторинга Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты, сообщает 1news.az со ссылкой на официальную страницу учреждения в социальной сети Instagram.

Руководство и коллектив учреждения выразили глубокую скорбь в связи с его кончиной и принесли искренние соболезнования его родным и близким.