Главу партии «Процветающая Армения» Царукяна задержали и доставят в суд - ВИДЕО

Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмен Гагик Царукян задержан и доставлен в Следственный комитет, заявил его адвокат Ерем Саргсян.

"Гагик Царукян переправлен в Следственный комитет, сегодня его доставят в суд, где решится вопрос ареста", - сказал Саргсян журналистам.

Служба нацбезопасности Армении с утра в понедельник провела обыски в доме и на предприятиях Царукяна по 70 адресам. Обыски продлились около 12 часов, все предприятия принадлежащего Царукяну концерна "Мульти груп" закрыты и опломбированы.

Ранее Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Царукяна, выезд из страны ему запрещен.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Царукян обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.