Telegraph: билет на матч ЧМ Англия - Норвегия выставлен на продажу за $8 млн

Билет на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии выставлен на продажу за $8 млн. На это обратила внимание газета The Daily Telegraph.

Как говорится в статье, хотя в наличии есть и куда менее дорогие варианты, в целом билеты на игру, которая пройдет в Майами в ночь на 12 июля, бьют исторические рекорды чемпионатов мира. Так, билеты первой категории варьируются от $3,2 тыс. до уже упомянутых $8,05 млн. Посмотреть матч с мест второй категории обойдется до $103,5 тыс., а с третьей - от $2,9 тыс. до $57,5 тыс.

Издание замечает, что нынешнее первенство, проходящее в США, Мексике и Канаде, показывает, что болельщики готовы выкладывать огромные суммы для того, чтобы воочию увидеть свои команды в действии. Так, к концу группового этапа самые недорогие билеты стоили на сайтах их перепродажи $1,2 тыс., а предложенный британской консьерж-службой Knightsbridge Circle пакет за 3 млн фунтов стерлингов ($4 млн) из шести мест в первых рядах на финальный матч с доступом на поле во время церемонии награждения был продан менее чем за сутки.

Источник: ТАСС