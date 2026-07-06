Суд вынес приговор экс-сотрудникам Палаты аудиторов
Судебное разбирательство по делу сотрудников Палаты аудиторов, обвиняемых в присвоении денежных средств, которое длилось более двух лет, подошло к концу.
Как передает Qafqazinfo, приговор был оглашен на финальном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
Фигурантами данного уголовного дела являлись бывший начальник Управления финансово-технического обеспечения Палаты аудиторов — главный бухгалтер Вели Рагимов, экономист-бухгалтер Управления финансового обеспечения и внешних связей Говхар Ахмедова, а также еще один бухгалтер ведомства Фарида Новрузова.
Все трое признаны виновными в присвоении в особо крупном размере.
При этом Говхар Ахмедову взяли под стражу прямо в зале суда — ее приговорили к 5 годам лишения свободы.
Вели Рагимову назначили наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч манатов.
Третья подсудимая, Фарида Новрузова, в настоящее время беременна. Суд назначил ей 3 года лишения свободы, однако отсрочил исполнение наказания до достижения ее будущим ребенком 14-летнего возраста.
Фигурантам вменялось хищение 700 тысяч манатов. Государственный обвинитель запрашивал для каждого из подсудимых по 10 лет лишения свободы.
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