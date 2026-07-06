 Суд вынес приговор экс-сотрудникам Палаты аудиторов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Суд вынес приговор экс-сотрудникам Палаты аудиторов

First News Media21:00 - Сегодня
Суд вынес приговор экс-сотрудникам Палаты аудиторов

Судебное разбирательство по делу сотрудников Палаты аудиторов, обвиняемых в присвоении денежных средств, которое длилось более двух лет, подошло к концу.

Как передает Qafqazinfo, приговор был оглашен на финальном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Фигурантами данного уголовного дела являлись бывший начальник Управления финансово-технического обеспечения Палаты аудиторов — главный бухгалтер Вели Рагимов, экономист-бухгалтер Управления финансового обеспечения и внешних связей Говхар Ахмедова, а также еще один бухгалтер ведомства Фарида Новрузова.

Все трое признаны виновными в присвоении в особо крупном размере.

При этом Говхар Ахмедову взяли под стражу прямо в зале суда — ее приговорили к 5 годам лишения свободы.

Вели Рагимову назначили наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч манатов.

Третья подсудимая, Фарида Новрузова, в настоящее время беременна. Суд назначил ей 3 года лишения свободы, однако отсрочил исполнение наказания до достижения ее будущим ребенком 14-летнего возраста.

Фигурантам вменялось хищение 700 тысяч манатов. Государственный обвинитель запрашивал для каждого из подсудимых по 10 лет лишения свободы.

Читайте по теме: 

По 10 лет тюрьмы: Суд требует наказать экс-аудиторов

Поделиться:
477

Актуально

Политика

Посла России в Баку вызвали в МИД Азербайджана

Общество

Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке ...

Xроника

Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета ГНФАР за 2025 год

Мнение

Дипломатия мостов: как Баку стал незаменимой платформой глобального диалога

Общество

В Мардакяне спасли двоих из четырех членов одной семьи, тонувших в море

Суд вынес приговор экс-сотрудникам Палаты аудиторов

МЧС обратилось к отправляющимся на пляжи гражданам в связи с ожидаемой ветреной погодой

Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале - ФОТО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Возвращение легенды в Габалу: Знаменитый памятник Ван Дамму снова на своем месте - ВИДЕО

Вынесен приговор тиктокеру Arzum 9999 - ВИДЕО

Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы на золото ЧМ-2026

Сегодня день рождения Лейлы Алиевой

Последние новости

Самолет Qatar Airways совершил посадку в Баку в качестве запасного аэродрома

Сегодня, 22:00

Пи Дидди снова сократили срок заключения

Сегодня, 21:40

В Мардакяне спасли двоих из четырех членов одной семьи, тонувших в море

Сегодня, 21:23

Суд вынес приговор экс-сотрудникам Палаты аудиторов

Сегодня, 21:00

Главу партии «Процветающая Армения» Царукяна задержали и доставят в суд - ВИДЕО

Сегодня, 20:45

Трамп подтвердил, что просил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна

Сегодня, 20:33

Генсек НАТО призвал страны-союзники поддержать Украину

Сегодня, 20:20

МЧС обратилось к отправляющимся на пляжи гражданам в связи с ожидаемой ветреной погодой

Сегодня, 20:00

Сенатор Парагвая оскорбила Мбаппе после вылета команды из ЧМ-2026

Сегодня, 19:43

Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале - ФОТО

Сегодня, 19:25

Родственник погибших в Агдаме отца и детей: «Он очень радовался тому, что его дети поступили в университет» - ВИДЕО

Сегодня, 19:05

УЕФА раскритиковал ФИФА за отмену дисквалификации Балогуна

Сегодня, 18:49

Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета ГНФАР за 2025 год

Сегодня, 18:33

Число погибших в результате массированной атаки РФ по Киеву достигло 14

Сегодня, 18:20

Axios о политическом наследнике Трампа

Сегодня, 18:05

Telegraph: билет на матч ЧМ Англия - Норвегия выставлен на продажу за $8 млн

Сегодня, 17:51

Не только нефть и газ: как молодые журналисты заглянули за кулисы глобальных проектов SOCAR

Сегодня, 17:48

Росатом предлагает построить в Армении АЭС большой или средней мощности

Сегодня, 17:29

У Сержа Саргсяна конфискуют более $1,7 млн

Сегодня, 17:28

Ряд авиарейсов из Баку в Нахчыван на сегодня отложен - ПРИЧИНА

Сегодня, 17:25
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02