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Сенатор Парагвая оскорбила Мбаппе после вылета команды из ЧМ-2026

First News Media19:43 - Сегодня
Сенатор Парагвая оскорбила Мбаппе после вылета команды из ЧМ-2026

Парагвайский сенатор Селеста Амарилья стала главным хейтером Килиана Мбаппе после поражения своей сборной в 1/8 чемпионата мира.

Её давление и риторика перешли все допустимые границы, а сам контекст вокруг матча только усилил общее впечатление чрезмерной жёсткости и грязной игры со стороны Парагвая на этом чемпионате мира.

"Камерунец из бывшей колонии, который притворяется французом – злопамятный, высокомерный и уродливый. Он нервничал и был смертельно напуган весь матч, как и вся его команда. Они выиграли лишь благодаря удаче", - написала она. 

"Этот дикарь даже не научился писать. Вместо материнского молока он сосал кокосы, а самыми образованными существами, которых он когда-либо слышал, были шимпанзе", - добавила она. 

"Единственное, за что можно упрекнуть Парагвай – это за то, что в конце матча никто не дал ему пощечину", - заявила сенатор. 

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