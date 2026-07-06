В Италии отреагировали на новую атаку Трампа в адрес Мелони

Власти Италии отреагировали на новые выпады президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, заявив, что они не повлияют на отношения между двумя странами.

Глава МИД Италии Антонио Таяни подчеркнул, что Рим не собирается реагировать на подобные заявления, а стратегическое партнерство с США остается неизменным.

Аналогичную позицию выразил и министр обороны Гвидо Крозетто, подчеркнув, что союзнические отношения важнее высказываний отдельных политиков.

Накануне Трамп опубликовал в Truth Social фото Джорджи Мелони с подписью «Нужен ограничительный приказ», продолжив публичную полемику, возникшую после саммита G7.

Источник: ANSA

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