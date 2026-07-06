Посла России в Баку вызвали в МИД Азербайджана

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД республики, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с тем, что вечером 5 июля автозаправочная станция SOCAR, расположенная в Николаевской области Украины, подверглась атаке беспилотников, и российской стороне была вручена соответствующая нота.

На встрече российской стороне напомнили, что данная атака беспилотников не является первым случаем, и что до этого объекты, принадлежащие SOCAR в Украине, включая газораспределительную компрессорную станцию и нефтебазу в Одессе, также подвергались военным ударам и другим разрушительным воздействиям военных действий, в результате чего был нанесен значительный материальный ущерб, а среди сотрудников компании были раненые.

Было заявлено, что продолжение подобных случаев, несмотря на неоднократные предупреждения, свидетельствует о целенаправленном характере совершения этих атак.

На встрече также было обращено внимание на несколько воздушных ударов, в результате которых пострадали здания посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове, и была подчеркнута важность строгого соблюдения обязательств по защите зданий дипломатических и консульских представительств в соответствии с Венскими конвенциями.

Российская сторона была призвана провести всестороннее расследование по всем указанным фактам, дать соответствующие разъяснения по поводу произошедших случаев, а также соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов и дипломатических представительств.