В Мардакяне спасли двоих из четырех членов одной семьи, тонувших в море

В Хазарском районе Баку произошла трагедия на Каспийском море: один человек погиб, двоих удалось спасти, еще один считается пропавшим без вести.

Как сообщили в МЧС, происшествие случилось в поселке Мардакян, примерно в двух километрах от ближайшего спасательного поста. После получения сигнала к месту были незамедлительно направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

В ходе поисково-спасательной операции были спасены Расим Мамедов (1975 года рождения) и Айтен Мамедзаде (2016 года рождения). Позже спасатели обнаружили и извлекли из воды тело Рауля Мамедова (2005 года рождения), которое было передано соответствующим службам.

Поиски Зейнаб Мамедзаде (2007 года рождения), которая, предположительно, также утонула, продолжаются.

По данным МЧС, все четверо являются членами одной семьи.